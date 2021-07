Hilde Ekeberg melder overgang fra KrF til Arbeiderpartiet

– Å gå inn i regjering med Solberg, var å slå seg sammen med de mest populistiske kreftene i norsk politikk. For meg så var det også et brudd med det KrF jeg ønsket meg, sier tidligere sentralstyremedlem i Kristelig Folkeparti, Hilde Ekeberg.

Klokken 10 i dag, 1. juli, annonserte hun på Facebook at hun melder seg inn i Arbeiderpartiet. Ekeberg har tidligere vært en sterk medspiller av Knut Arild Hareide, men meldte seg ut av KrF for to år siden, etter veivalget i partiet høsten 2018.

Hun skriver i innlegget sitt på Facebook at hun ønsker mer trygghet og stabilitet i norsk politikk, og kritiserer dagens regjering for å gjøre det til sitt «varemerke å sørge for urimelige og kraftige kutt for utsatte grupper i sitt statsbudsjett». Hun roser i tillegg Arbeiderpartiet for å ikke la seg rive med av populisme.

---

Veivalget i Kristelig Folkeparti

November 2018 stemte KrFs landsmøte for å gå inn i regjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Knut Arild Hareide gikk av som partileder som følge av dette.

Den nye partiledelsen ble bestående av Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Ingelin Noresjø.

I etterkant av veivalget var det mange som meldte seg ut av partiet.

---

Et verdikonservativt parti

– Veivalget i KrF betydde alt for at jeg meldte meg ut av KrF. De siste årene har det blitt tydelig at KrF går i en verdikonservativ retning. Jeg har tidligere hatt problemer med denne siden av partiet, og etter det har blitt mer fremtredende, merket jeg at det var best å melde seg ut.

Ekeberg forteller at hun sto mellom å bli i partiet for å vente på en omkamp, eller å gi seg og la det være andres prosjekt. Hun valgte det siste. (kutt?)

– Den politiske linja KrF har lagt seg på, har gjort suksess for dem, men det er ikke politikk jeg kan stå inne for. Da innså jeg at det ikke er der jeg hører hjemme, og begynte å tenkte på hvor veien videre var for meg.

– Du skriver på Facebook om tillit, og kampen mot populisme. Er ikke dette noe KrF står for?

– Dette var en viktig del av Knut Arild Hareides prosjekt, men etter Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad gikk inn i regjering sammen med landets mest populistiske partier har partiet forandret seg. Regjeringssamarbeidet har gjort KrF til et særinteresseparti, som jeg ikke mener det bør være.

– Mer motstandsdyktige mot populisme

– Hvorfor valgte du å melde deg inn i Arbeiderpartiet?

– Jeg tenker at Arbeiderpartiet har en historie og en ryggmargsrefleks, som gjør dem mer motstandsdyktige mot å la seg rive med av populistisk politikk. I tillegg syns jeg det er positivt at vi har et så stort parti i det norske politiske landskapet, fordi de sikrer stabilitet. Arbeiderpartiet er et parti Norge trenger, og som passer for meg.

Det er flere av dine tidligere partifeller som har meldt overgang til partiet Sentrum. Dette var ikke aktuelt for deg?

– Å starte et nytt parti er grusomt mye jobb. Det er vanskelig å si hvilken vei et parti kommer til å gå når man fortsatt er i startgropa, så det er ingen garanti for hvordan partiet kommer til å ende opp. Et nyoppstartet parti har større sjanse for å mislykkes enn å lykkes, så jeg kjente at innsatsen ikke ville være verdt det for meg.

– Hvorfor valgte du å melde deg inn i Arbeiderpartiet først nå, to år etter veivalget?

– Det har vært deilig å ha avstand til partipolitikk. Jeg trengte tid til å finne ut om jeg i det hele tatt ville ha et nytt partimedlemskap, og nå har jeg tatt mitt valg. Men hadde noen tvunget meg til å velge parti for ett år siden, hadde jeg nok valg Arbeiderpartiet da også.

– Hvordan kommer din rolle i Arbeiderpartiet til å være?

– I utgangspunktet har jeg ingen ambisjoner forbi det å være et ordinært medlem. Hvis de har bruk for meg som mer enn det, kan jeg vurdere det, men det er ikke nødvendig for meg å ha et verv eller en sentral posisjon i partiet. Det viktigste for meg var å melde meg inn.