182 umerkede graver funnet ved ny kostskole i Canada

UMERKEDE GRAVER: Funnet av levningene av 215 barn ved Kamloops Indian Residential School i den canadiske provinsen British Columbia for noen uker tilbake vekket sterke reaksjoner. Bildet er fra en minneseremoni for barna i Ottawa. Nå er et nytt gravfunn gjort ved en annen kostskole. (Justin Tang/AP) (Justin Tang/AP)