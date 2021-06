Aune Sand med brannskader etter ulykke: – Jeg angrer på at jeg bannet

Til VG forteller Sand at han ikke var redd, selv om han sto i fyr og flammer, men at han angrer på at han lot et banneord glippe ut av munnen sin.

– Det eneste jeg angrer på var at jeg bannet – ett ord – og det går på oppdragelse og den kristne tro. Jeg var skuffet over meg selv, sier han til VG.

Dårlig følelse

Ulykken fant sted på en båt under siste innspillingsdag av programmet Alex og Aune, da det skulle fyres en kanon fra en båt. Sand hadde stått i nærheten av kruttlageret som under forsøket hadde tatt fyr. Plutselig sto han selv også i flammer.

Sande forteller til VG at han hadde en dårlig magefølelse rett før ulykken fant sted.

– Det skal man lære i livet – når man har en sånn følelse, så skal man lytte til stemmen sin, tenker jeg, sier Sand.

Sand ønsker ikke å legge skyld på noen for hendelsen.

– Det er klart man kan si at sånt skal ikke skje, og selvfølgelig skal det ikke skje. Men hele produksjonsteamet er veldig opptatt av sikkerhet og er superproffe, også har dette skjedd da. Ulykker skjer, sier han.

Forbrenninger

Til VG forteller Sand at han har fått førstegradsforbrenninger i store deler av ansiktet og andregradsforbrenning på nesa.

Bortsett fra disse fikk Sand heldigvis ikke brannskader på flere steder av kroppen.

– Jeg er så takknemlig. Jeg var veldig heldig, sier han.