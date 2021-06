Polsk biskop går av etter at overgrep ble dysset ned

Før han ble erkebiskop, arbeidet Dziwisz som personlig sekretær for den nå avdøde pave Johannes Paul.

Vatikanet etterforsker også meldinger om at den pensjonerte erkebiskopen i Krakow, kardinal Stanislaw Dziwisz, har latt overgrep og misbruk av mindreårige passere.

I den første rapporten, som gjaldt for årene 1990-2018, ble det rapportert om overgrep mot 625 mindreårige begått av 382 prester. 42 av prestene figurerer i begge rapportene.

Den katolske kirken i Polen har offentliggjort to rapporter med opplysninger om omfattende overgrep. Den siste ble publisert mandag og inneholder anklager om at 368 jenter og gutter ble misbrukt av kirkens prester fra 2018 til 2020.

De siste månedene har Vatikanet avskjediget flere polske biskoper som ikke reagerte på meldinger om at prester forgrep seg på mindreårige.

Pave Frans har akseptert at biskopen av Legnica, Zbigniew Kiernikowski, går av, kunngjorde erkebispedømmet i Lublin mandag.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!