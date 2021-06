Minnemarkering et halvt år etter leirskredet i Gjerdrum

Rundt 70 personer, som besto av overlevende, etterlatte og berørte, var samlet ved skredgropa for å minnes de som døde, skriver Romerikes Blad.

Det ble holdt taler og spilt musikk. For flere av dem var det første gang de var tilbake, og ordfører Anders Østensen (Ap) sier at mange har kviet seg for å dra dit igjen.

– Det kan man forstå, for det gir et sterkt inntrykk å stå her. Minnene de har herfra er voldsomme, sier han.

Han sier at bygda fremdeles preges av det som skjedde i romjula, og at dette er et åpent sår - bokstavelig talt. Et ekspertutvalg jobber med å granske katastrofen, og den første rapporten er ventet i september.

– Det er svaret vi alle søker. Vi ønsker å vite hvordan noe sånt kan skje, og hva kan vi gjøre i fremtiden for å hindre at det skjer igjen. På hele Romerike og mange andre steder i Norge bor man på leire, sier ordføreren.

(©NTB)