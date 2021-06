Ropstad inn i valgthriller - håper på fem-tallet

– Det vi klarte da, er avgjørende å hente frem igjen. Lykkes vi, så er faktisk fem-prosenten innen rekkevidde. Det er krevende, men det er mulig, sier KrF-lederen.

Før Vårt Lands juni-måling ga kalddusj med lave 2,7 prosent, viste gjennomsnittstall 3,3 prosent i oppslutning for KrF. I kjernefylker, som Rogaland og Agder, antyder ferske målinger at KrF holder stillingen fra forrige valg.

– Det viktigste for oss nå er å få KrF-ere lokalt til å gå ut og forklare velgere at mye står på spill, sier KrF-lederen.

[ Berit Aalborg: «De som synes KrFs retningsvalg var et interessant sirkus, kan nå hente popcornet» ]

Korona satte partimarkeringer på vent

Valget kan i verste fall kan gå på KrFs politiske helse løs: I kampen mot sperregrensen for utjevningsmandater kan promiller avgjøre forskjellen mellom to-tre på Tinget – og et fint knippe utjevningsmandater som bevarer dagens styrke.

I disse dager gjør stortingspartiene opp status etter stortingsåret, og Ropstad gir sin i intervju med Vårt Land. I den kommende valgkampen vil velgerne også måle KrF på merittene etter to år og fem måneder i regjering.

– Ble KrFs liv i regjering tøffere og mer krevende enn dere på forhånd ante?

– Etter at Frp forlot regjeringen, ble den store jobben koronahåndtering. Det har vært veldig meningsfullt – men også ekstremt krevende. Anledningen til å reise og markere KrFs egne saker har jo blitt klart mindre, erkjenner Ropstad.

Her er KrFs merker - Ropstad velger tre

Men politikk er flyttet. Overfor Vårt Land trekker Ropstad frem tre områder der han mener KrF har satt klare merker:

• Familie: At barnetrygden for de minste er økt med 8.200 kroner i året, starten på et fritidskort for alle mellom seks og 18 år og at engangsstøtte er nær tredoblet rager høyt for Ropstad.

• Inkludering: En likeverdsreform der familier med barn med ekstra omsorgsbehov får en «administrator» eller «advokat» i kommunen kan lette hverdagsliv. Det gjør også utvidede pleiepenger og en kontaktfamilieordning. Den gir par som venter et barn med en diagnose, tilbud om kontakt med en annen familie som har barn med samme diagnose.

• Solidaritet: Bistand på én prosent av BNI er sikret i stortingsperiodene der KrF har hatt makt. Innsats er rettet mot de fattigste og moderne slaveri.

FAMILIE OG ELDRE: I vårens landsmøtetale staket Kjell Ingolf Ropstad ut valgkurs: Familie og eldre skal være satsingsfelt for å vekke velgere i valginnspurten. (Erlend Berge)

Likevel bedre med Frp – og bioseier?

Men løftet om en streng bioteknologilov strandet da KrF og partnere i fjor ble overkjørt av Frp og røde i Stortinget.

– Det står altså sosiale merker etter dere - men en «klassisk» verdiseier om bioteknologi endte med tap?

– Mulighetene til å vinne om bioteknologi var jo avhengig av å sitte i en flertallsregjering og dermed binde opp Stortinget. Da Frp gikk ut, ble det til gjengjeld lettere å bli enig med partnere, men enkelte seire var ikke lenger sikre.

– Hva ville vært best: Fortsatt i regjering med Frp og streng bioteknologi - eller i dagens regjering uten verdi-gjennomslaget?

– Et samlet KrF-lag mener den sentrum/Høyre-regjeringen vi sitter er den beste løsningen. Men bioteknologiloven ble den mest krevende saken for KrF de siste årene, erkjenner Ropstad.

---

I nærkamp for KrFs styrke

KrF kom ved stortingsvalget i 2017 så vidt over sperregrensen med en oppslutning på 4,2 prosent.

Det ga åtte representanter på Stortinget. Landing under sperregrensen kan gi i beste fall tre.

Stortingsvalget avvikles 13. september. De rødgrønne har et massivt overtak på meningsmålingene.

---

Bondevik roste Vedum - Ropstad gjør det ikke

I mandagens Vårt Land kom KrFs eks-statsminister Kjell Magne Bondevik med lovord om Sps lansering av Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat. Det bidrar til å bryte opp blokktenkningen, mener han.

– Synes du – som Bondevik – at Sps grep er bra?

– Det er ikke unaturlig at Vedum er statsministerkandidat, når Sp ligger så høyt på målingene. Men KrF har et avklart alternativ og en tydelig kandidat i Erna Solberg.

– Vil det være bedre om Vedum blir statsminister enn Jonas Gahr Støre?

– KrF går i opposisjon om ikke dagens regjering blir utfallet. Så får de rødgrønne gjøre opp boet seg imellom. Jeg synes bare det er underlig at Sp – med den politikken og linjen de har lagt seg på – ikke heller velger sentrum/Høyre. Spesielt når de kan gjøre seg avhengig av SV.

«Kan se annerledes ut i valgkampen»

KrF-lederen har nå intensivert reisevirksomheten på grasrota, fordi koronasituasjonen tillater det. Grundig jobbing med KrF-organisasjonen og digital opprustning gjør i følge Ropstad partiet velforberedt til thriller-innspurten.

Tidlig i valgkampen kan både situasjonen i Norge og oppfatninger hos velgere være endret, tror Ropstad. At flere er vaksinert, optimismen øker og bedring i arbeidsmarkedet kan snu holdninger:

– Det er ikke gitt at regjeringen får et løft. Men det vil være en endring fra der vi står nå. Det politiske bildet kan se annerledes ut når vi kommer inn i valgkampen.

THRILLER-KVELD: Kjell Ingolf Ropstad i KrFs valgvake den dramatiske valgkvelden i 2017. Da landet partiet så vidt over sperregrensen (Erlend Berge (foto))

Kan det løfte? Her er en KrF-pakke

For KrF handler det å mobilisere rundt profilsaker. Vårt Land ber Ropstad selv trekke frem tre felt i «valgmenyen» som kan løfte KrF:

• Familie: Videre opptrapping av barnetrygd - også gjennom et nytt rykk. Fritidskortet rustes ut som nasjonal ordning.

– Og kontantstøtten står nå virkelig på spill, etter Høyres vedtak. Med et nytt flertall er det store sjanser for at den skrotes og der er KrF en garantist for å styrke den.

• Eldre: Ny ordning med støtte på 7.500 kroner til pårørende for eldre over 75 år. Ordning med avlastning på resept via legen gir nye omsorgsmuligheter.

• Verdisakene kommer, tror Ropstad:

– Spørsmål knyttet til eksempelvis søndagsåpne butikker, alkoholpolitikk, flyktninger og trossamfunn kan bli aktualisert. Og – dessverre er det stor sannsynlighet at et nytt flertall gir utvidelse av abortloven. Jeg er også bekymret for at utvidelse til uke 18 kan ende opp som et moderat kompromiss, sier han.

[ Bondevik roser lansering av Vedum – tror statsministerkandidaten kan løfte sentrum ]