Får drømmebryllupet: – Jeg har bedt for dette bryllupet. Nå føler jeg at bønnene mine er hørt

– Både jeg og familien min har bedt for dette bryllupet. Nå føler jeg at bønnene mine er svart, sier en lettet Elisebet Aarseth. Hun skal gifte seg med Ola Weel Skram den 17. juli i Varhaug kirke på Jæren.

Aarseth forteller at hun fikk tårer i øynene da hun hørte nyheten. De invitert nærmere 100 gjester tidligere i år. Det har vært mye usikkerhet i hele planleggingsprosessen.

– Vi har ikke vist hva vi kan glede oss til. Planlegging har vært en emosjonell berg og dalbane. Jeg var optimistisk i starten, men har blitt mer pessimistisk underveis. Jeg ble veldig overrasket da jeg hørte nyheten i dag. Nå kan jeg bare glede meg, sier hun.

Også hennes forlovede, Ola Weel Skram, er rørt og lettet.

– Det er en helt ubeskrivelig følelse å vite at vi kan ha alle vennene våre i bryllupet. Vi ligger nå i rute til å få det bryllupet min kommende hustru fortjener, sier han.

Fredag ble det klart at regjeringen går videre med gjenåpningsplanen. Den trer i kraft fra søndag klokken tolv. Det vil være mulig å samle 100 mennesker på private arrangementer på offentlig sted uten krav om faste tilviste plasser.

– For sent for oss

I motsetning til Aarseth og Weel Skram, endrer gjenåpningsplanen ikke noe for bryllupet til Espen Volden og Renate Leneh. De skal gifte seg i Oslo Rådhus den 26. juni.

– Denne beskjeden kom for sent for oss. Vi hadde egentlig book et lokale med 50 mennesker. I mai var det vanskelig å si om det ville bli lov. Da bestemte vi oss for å dele opp bryllupsfesten i to kohorter. Vi kan ikke endre på det nå, sier Volden.

– Hva tenker du om at man nå kan ha 100 gjester?

– Det høres kjempebra ut. Det må være veldig kult for de som hadde is i magen og ventet med å ta avgjørelser, sier han.

