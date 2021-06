Splittet og krigsherjet Etiopia går til valg

– Vi vet ikke hvor mye det i virkeligheten har kostet. Når man avfyrer en kule, så avfyrer man bokstavelig talt også 1 dollar. Regningen blir utvilsomt enorm, noe som vil sette regjeringen under press, sier økonomiprofessoren Alemayehu Geda ved universitetet i Addis Abeba.

Abiy skylder på flom, gresshoppeinvasjon og pandemi, men nevner ikke prisen for krigen i Tigray.

Etiopia er nå 17 milliarder kroner på etterskudd i betaling av renter og avdrag, og Abiy har ikke lykkes med å få kreditorenes aksept for utsettelse.

For fredsavtalen ble han i 2019 belønnet med Nobels fredspris, men etiopierne har ellers måttet se langt etter fred og økonomisk vekst.

NORGE: Statsminister Abiy Ahmed har høstet massiv internasjonal kritikk for sin krigføring i Etiopias Tigray-region. Her fra en demonstrasjon i Oslo i november. Foto: Heiko Junge / NTB (Heiko Junge/NTB)

Tigrayene utgjør bare 6–7 prosent av Etiopias befolkning, og Abiy anklaget TPLF for omfattende korrupsjon, maktmisbruk og overgrep.

Det er også avdekket falske valglokaler og uregelmessigheter med stemmesedler, noe som styrker opposisjonens mistanke om at valget er rigget for å gi Velstandspartiet og Abiys regjering en brakseier.

Problemene er langt fra løst, og i et land med 110 millioner innbyggere er det fortsatt bare 37 millioner som har registrert seg som velgere.

EU er også bekymret og har gjort det klart at de ikke akter å sende observatører til valget. Dette fordi de ikke har kommet fram til en avtale som sikrer observatørene uavhengighet og mulighet til å kommunisere med omverdenen.

FREDSPRISVINNER: Mange etiopiere og omverdenen hadde store forhåpninger til statsminister Abiy Ahmed, som i 2019 ble tildelt Nobels fredspris. I dag anklages han for autoritært styre og grove brudd på menneskerettighetene, først og fremst i Tigray-regionen. Foto: Terje Bendiksby / NTB. (Terje Bendiksby/NTB)

– Det at store deler av velgermassen utelukkes som følge av sikkerhetssituasjonen, og at mange er på flukt, er særlig urovekkende, sa talsmannen Ned Price.

– De mange hindrene for å gjennomføre en fri og rettferdig valgprosess reiser tvil om hvorvidt etiopierne vil se på resultatet som troverdig, konstaterte en talsmann for amerikansk UD nylig.

Mange opposisjonelle er kastet i fengsel det siste året, og uavhengige journalister har blitt angrepet av det som antas å være agenter for regimet.

Tigrays drøyt 7 millioner innbyggere får ikke delta i valget, til tross for at regionen har 38 av de 547 plassene i Etiopias nasjonalforsamling.

Etiopiske regjeringsstyrker, samt alliert milits og soldater fra nabolandet Eritrea, anklages for massakrer, massevoldtekter og etnisk rensing der 350.000 mennesker nå sulter, ifølge FN.

Fredsprisvinneren fra 2019 anklages for autoritært styre og grove brudd på menneskerettighetene, blant annet fordi han i november sendte regjeringshæren til Tigray-regionen for å styrte Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) som hadde makten i regionen.

Mandagens valg blir av Abiy beskrevet som landets «første forsøk på å holde et fritt og rettferdig valg», noe mange stiller spørsmål ved.

