Boko Haram bekrefter at lederen er død

Shekau er blant annet utpekt som hjernen bak bortføringen av 276 jenter fra en skole i byen Chibok nord i Nigeria i 2016. Boko Harams kamp for en islamsk stat i det nordlige Nigeria har kostet minst 30.000 mennesker livet i Nigeria og nabolandene. Over tre millioner mennesker er sendt på flukt.

Den rivaliserende gruppen IS i Vest-Afrika-provinsen (ISWAP) meldte om dødsfallet allerede 6. juni. Ifølge Reuters skal Shekau ha mistet livet etter et sammenstøt med ISWAP den 18 mai.

Nyhetsbyrået AFP har fått tilgang til videoen der Bakura Modu, som antas å ha tatt over, bekrefter dødsfallet.

