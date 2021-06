8,4 millioner flere barnearbeidere i verden på fire år

«Lange, varme arbeidsdager. Hardt arbeid med skarpe macheter og løft av tunge ting. Nesten ingen skolegang», sier barn i alderen 8-15 år som det danske undersøkende mediesenteret Danwatch har intervjuet.

Det er første gang på tjue år at antall barnearbeidere i verden har økt, skriver Danwatch, og viser til en rapport fra ILO og Unicef som nylig er publisert.

Det er særlig familier som i utgangspunktet var sårbare, som har tatt skade av pandemiens økonomiske konsekvenser. I tillegg til at de har blitt mer fattige, er trolig nedstengningen av skoler en av årsakene til hvorfor antall barnearbeidere har økt.

Lengre og hardere arbeidsdager

Generaldirektør i FN-organet Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) Guy Ryder reagerer i en pressemelding, utsendt fra Unicef og ILO:

– De nye tallene er en wake-up call. Vi kan ikke stå på sidelinjen mens en ny generasjon av barn blir utsatt for fare, skriver Ryder.

Rapporten fastslår at barn som jobbet før pandemien står i fare for å jobbe både lengre og hardere, på grunn av de økonomiske belastningene som pandemien har medført.

Det er spesielt i landbruket barnearbeidere finner sted – hele 70 prosent. Videre er antallet barnearbeidere tre ganger høyere i landbruksområdene enn i byene.

Rapporten beskriver både mentale og fysiske skader relatert til barnearbeid, hvor mørkere fremtidsutsikter vil prege fremtidige generasjoner.

Økte investeringer og flere barn i skole

For å bryte den negative spiralen, oppfordrer Unicef og ILO til at alle barn skal i skole, også de som ikke var i skole før pandemien. I tillegg oppfordrer de til å øke i investeringer i utviklingen av land- og byområder, i barnebeskyttelsesprogram og i ordentlige arbeidsforhold for voksne.