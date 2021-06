Rødt sørger for flertall for mistillit mot MDGs Lan Marie Berg

– For Rødt er åpenhet og informasjon helt sentralt i politikken, sa Evenrud, som var sterkt kritisk til Bergs håndtering av den mye omtalte budsjettsprekken i byggingen av Oslo nye reservevannløsning.

Det opplyste gruppeleder Eivor Evenrud for Rødt i Oslo bystyre. Hun møtte pressen utenfor Oslo rådhus tirsdag ettermiddag.

