KrF får krass kritikk for Facebook-innlegg: – Oppleves som en ørefik

«Familier er ulike. One size does not fit all».

Det var budskapet i et Facebook-innlegg fra KrF denne helgen. Bildet som følger tekstplakaten er en familie bestående av mor, far og to barn. KrF skriver videre at enhver familie må få ta valgene som passer best for sin familie.

Dette har fått flere til å reagere i sosiale medier.

– Jeg blir ikke overrasket over at KrF snakker til kjernevelgerne og prøver å fremstå som moderne. Men her må jeg si at de legger opp til smash, sier Jon Reidar Øyan, Ap-politiker og tidligere leder i FRI.

– Ber om parodier

Jon Reidar Øyan leder Homonettverket i Arbeiderpartiet og har kritisert KrF for å tale med to tunger når det kommer til kjønn- og familiemangfold. Han forteller at han har sluttet å irritere seg over KrF, og at han fremfor å bli sint over bildet han mener «oser heteronormativitet herfra til Glade jul», møtte budskapet med latter.

– De ber om at det skal komme parodier og humor når de velger å være så dristige. Ja, familier er ulike, men KrF kommer aldri til å bli partiet for min familie.

Han mener partiet stiller seg lagelig til for hogg når de forsøker å fremstille seg som et liberalt parti for «ulike familier», og mener de «har frekkhetens nådegave» som fokuserer på dette i Pride-måneden.

– De har alltid gått baklengs inn i framtida og strittet mot å utvide familiedefinisjonen. De kjempet med nebb og klør mot at to personer med samme kjønn skal få etablere sin familie.

REAGERER: Jon Reidar Øyan i Homonettverket til Ap mener KrF stiller seg lagelig til for hogg når de forsøker å fremstille seg som et liberalt parti for «ulike familier». (Oslo Ap)

– En ørefik

Stian Amadeus Antonsen (SV) er lokalpolitiker i Oslo og blant dem som har blitt provosert av det han mener er et hult budskap.

– Budskapet om at alle familier er forskjellige og at du ikke kan presse samme løsninger på alle, er et fint budskap, men det lyder fryktelig hult når KrF gang på gang går imot grunnleggende rettigheter for skeive.

Antonsen forteller at han har forståelse for at partiet vil fremme sitt eget budskap knyttet til permisjon og barnehagepolitikk, men mener de like fullt treffer seg selv i døra.

– De kjemper for at familier skal kunne velge ulike løsninger, samtidig som de aktivt går imot en del familieformer som er ganske vanlige i Norge. Mange av oss som tilhører den skeive bevegelsen opplever jo nettopp at de ikke fremmer ulike former for familier. Det oppleves som å få en ørefik.

SV-politikeren minner om at det er Pride-måneden, og at regnbueflagg har blitt ødelagt og revet ned over hele landet de siste ukene.

– Selv om noen tror at homofile lever glade liv, er det ikke sånn. Det er ganske sterke krefter i sving, og da trenger vi politikere som tar ansvar.

FEILTOLKNING: – Det er ment som en ørefik, men bare til de partiene som vil skrenke inn valgfriheten for småbarnsfamilier, sier kommunikasjonssjef Elisabeth Løland om kritikken. (Erlend Berge (foto))

Avviser Pride-kobling

For KrF handler dette derimot om småbarnsfamilier. Under vårens landsmøte vedtok partiet ny familiepolitikk. Blant vedtakene var å gi en ekstra ferieuke til barnefamilier og å vrake tredelt foreldrepermisjon. Kommunikasjonssjef Elisabeth Løland mener det ikke bør overraske noen at KrF vil debattere familiers valgfrihet, og minner om at det er i denne pågående debatten innlegget inngår i.

– Hvis man insisterer på å lese dette som en slags kommentar til Pride, er jeg usikker på om man har prøvd å forstå hvilken debatt KrF deltar i med denne posten. Vi delte en post i sosiale medier fordi vi vil delta i en debatt som handler om foreldrepermisjon og kontantstøtte.

– Samtidig som budskapet er at «familier er ulike», er det avbildet en veldig tradisjonell familie. Hva tenker du om påstanden om at dere ber om parodi?

– Vi tåler å bli parodiert og harselert med. Det ble ikke lagt ut for å bli parodiert, men fordi det er en stemme i en stor, pågående samfunnsdebatt. Jeg synes ikke det er unaturlig å illustrere et budskap som handler om småbarnsfamilier med et bilde av en småbarnsfamilie, sier Løland, som opplever kritikken som snål.

Hun påpeker at Høyre, Ap og Sp alle har tatt til orde for kontantstøttekutt eller mer politikerstyrt permisjonsordning denne våren, og mener derfor engasjementet for valgfrihet er stort blant deres velgere.

– Stian A. Antonsen opplever at dere ikke fremmer familiemangfold og beskriver derfor dette som en ørefik. Hva tenker du om det?

– Dette er del av en debatt som ikke handler om Pride, men et stort engasjement rundt ordninger for småbarnsfamilier. Det er ment som en ørefik, men bare til de partiene som vil skrenke inn valgfriheten.