Beklager etter å ha sammenlignet munnbind-påbud med Holocaust

Mandag beklaget den konservative og svært kontroversielle amerikanske politikeren Marjorie Taylor Greene en sammenligning mellom munnbindbruk og Holocaust-forbrytelser. Det skriver The Guardian.

For noen uker siden sammenlignet nemlig den notorisk provoserende republikaneren smitteverntiltakene Demokratene har innført i Representantenes hus, med «en tid og historie der mennesker ble bedt om å bruke gullstjerner».

Videre sa hun at disse menneskene «ble plassert på tog og tatt til gasskamre i Nazi-Tyskland. Dette er akkurat den samme typen overgrep som Nancy Pelosi snakker om». Pelosi, som Greene tidligere har beskrevet som en landssviker som bør henrettes, er flertallsleder for Demokratene i Representantenes hus.

[ «Marjorie Taylor Greene er et eksempel på at en liten, men farlig minoritet» ]

Marjorie Taylor Greene: “I have made a mistake… this afternoon I visited the Holocaust Museum. The Holocaust is- there’s nothing comparable to it.” pic.twitter.com/skrF6YyC3u — Andrew Solender (@AndrewSolender) June 14, 2021

Trump-alliert

Marjorie Taylor Greene har gjentatte ganger vekket harme med sine utspill, men har ikke for vane å unnskylde seg. Hun representerer det republikanske partiet i Kongressen og var en nær alliert av Donald Trump. Hun støttet den tidligere presidentens grunnløse påstander om valgfusk.

Det var i et intervju hos den konservative podkasten «The Water Cooler» at hun 22. mai kom med de kontroversielle uttalelsene. Til tross for sterke reaksjoner, viste hun ikke tegn til anger. Få dager etterpå fortsatte hun å trekke paralleller mellom USAs smitteverntiltak og Nazi-Tysklands behandling av jøder.

«Vaksinerte ansatte får en vaksine-logo akkurat slik nazistene tvang jøder til å gå med en gullstjerne», tvitret Greene.

Hun fortsatte Twitter-aktiviteten med å dele en artikkel om at Universitetet i Virginia krever at du er vaksinert før du kan møte fysisk på skolen – som i hennes øyne var et tegn på at «vår ungdom» allerede utsattes for nazi-praksiser. «Dette er akkurat som med gullstjernene», skrev hun.

Tidligere har hun selv avfeid at hun dermed sammenlignet smitteverntiltak og Holocaust. Men denne uken fikk pipa altså en annen lyd. Etter et besøk på Holocaust-museet i Washington D.C., holdt hun mandag en improvisert og unnskyldende pressekonferanse.

– Jeg er veldig lei for å ha støtt mennesker med kommentarer om holocaust. Det er intet sammenligningsgrunnlag, og det vil det aldri være, sa Greene.

[ Én bok fikk fart på konspirasjonsteorier blant kristne ]

BEKLAGER: – Jeg er veldig lei for å ha støtt mennesker med kommentarer om holocaust. Det er intet sammenligningsgrunnlag, og det vil det aldri være, sa Marjorie Taylor Greene etter å ha sammenlignet smitteverntiltak og Holocaust. (Jacquelyn Martin/AP)

Fratatt verv

Pandemien og de tilhørende tiltakene er ikke det eneste temaet som har engasjert Marjorie Taylor Greene. Den omstridt politikeren har blant annet støttet den konspiratoriske QAnon-bevegelsen, antydet at flere masseskytinger i USA har vært iscenesatt og betvilt et at fly krasjet i Pentagon 11. september. Greene har også tidligere kommet med rasistiske, islamfiendtlige og antisemittiske uttalelser.

Det er ikke bare meningsmotstandere og konkurrerende politikere som har møtt Greene med kritikk. Mitch McConnell, som er Republikanernes leder i Senatet, har omtalt utspillene hennes som en «kreft» for både partiet og nasjonen.

I februar ble Greene – som første politiker – fjernet fra komitéarbeid i Kongressen. Også 11 av hennes egne partifeller stemte for å ta fra henne vervene.