Hevdet narkotika var sakramenter i livssynssamfunn

En mann i 60-årene er i Helgeland tingrett dømt til å sone 100 dager i fengsel og til å betale 1.500 kroner i sakskostnader etter at han ble kjent skyldig i ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Rana Blad.

Under rettssaken hevdet mannen at han var forstander i et religiøst samfunn hvor bruken av psykedeliske midler var sentral i å nå målet om en bedre verden, og å bli mer empatiske og snille mennesker.

Narkotikaen som politiet beslagla i mannens hjem og bil i april i fjor, fungerte som sakramenter i dette livssynssamfunnets virksomhet. Politiet fant da både sopp, MDMA og LSD.

Den tiltalte sa i retten at han var klar over at stoffene er ulovlige i Norge, men mente at den Europeiske menneskerettskonvensjonen vernet hans rett til fri religionsutøvelse.

Retten valgte å tro på mannen og la til grunn at narkotikaen var til bruk i utøvelse av livssynet, og at det var liten grunn til å frykte uvilkårlig spredning. Retten slo likevel fast at det var en viss fare, og at videre bruk kunne få skadevirkninger for brukerne og deres nærmeste.

– Farepotensialet er også større når stoffene per i dag er ulovlige og ikke regulert i Norge, skriver dommeren.

