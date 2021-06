Egeland: Danmarks asylpolitikk er eit skrekkdøme

– Dei fattigaste landa i verda, Libanon, Rwanda, Jordan, må halde grensene opne for kvinner og barn som blør, medan danskane vil sitje i Nyhavn med øl og svinesteik og nyte ein av dei beste velferdsordningane i verda heilt åleine, hevdar Egeland.

Tanken bak lova er at folk som kjem til Danmark for å søkje asyl, blir sende til eit tredje land medan asylsøknaden blir behandla.

– Eg kjem til å bruke Danmark som eit skrekkdøme i internasjonale talar og arbeid. Tidlegare var det Ungarn, no er det Danmark, seier Egeland.

