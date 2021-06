Aftenposten: Norske IS-kvinner blir utvist fra Syria

– Vi har besluttet å utvise norske statsborgere som vi ikke kan straffeforfølge på grunn av mangel på tilstrekkelig bevis for at de har begått kriminalitet i Syria, sier representant for selvstyremyndigheten i Skandinavia, Shiyar Ali, til avisa.

Sverige har blitt orientert om at svenske kvinner som anklages for å ha hatt tilhold i IS-kontrollerte områder, utvises fra Syria.

UD: Norge har ikke fått noen henvendelse

Norge har derimot ikke fått en sånn henvendelse, opplyste Utenriksdepartementet overfor NTB ved lunsjtider torsdag.

– Utenriksdepartementet har ikke mottatt en tilsvarende henvendelse fra den selverklærte autonome administrasjonen i det nordøstlige Syria om at norske borgere skal utvises fra Syria, skriver pressetalsperson Siri R. Svendsen i UD i en epost til NTB.

Det er kurdiske myndigheter nord i Syria som har orientert svenske myndigheter om beslutningen. De har fått beskjed om at kvinnene vil bli utvist i løpet av høsten, ifølge SVT.

Det er uklart eksakt hvor mange svenske statsborgere det er snakk om, men ifølge svensk UD dreier det trolig om rundt 20 kvinner og rundt 30 barn. Kvinnene er i dag internert i al-Hol-leiren og al-Roj-leiren nord i Syria, der de voktes av kurdiske styrker.