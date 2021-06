Nye tall: Så mange støtter at Norge gir bistand

Midt under pandemien har Statistisk Sentralbyrå (SSB) kartlagt holdningene våre til at Norge gir bistand til fattige land. Det har SSB gjort hvert fjerde år på oppdrag for Norad siden 1970-tallet.

Hele ni av ti av oss sier de er for bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika. Bare syv prosent av oss sier de er imot.

– Det er statistisk grunnlag for å si at denne støtten er rekordhøy i år, sier fagansvarlig for undersøkelsen i SSB seksjonssjef Bengt Oscar Lagerstrøm i en pressemelding.

HAR BESTILT TALLENE: Nora-direktør Bård Vegar Solhjell. (Erlend Berge)

Høyeste på nær 50 år

Støtten har økt siden forrige undersøkelse i 2017 og er «på nivå med den høyeste oppslutningen som er registrert i de nesten 50 årene vi har målt nordmenns holdninger til utviklingshjelp», heter det i rapporten.

Det gleder Norad-direktør Bård Vegar Solhjell. For etter tiår med fremskritt i fattige land er har pandemien satt utviklingen i revers.

– Derfor er det viktig at bistanden og vårt internasjonale engasjement har støtte og legitimitet i befolkningen, sier Solhjell i pressemeldingen.

Til sammenligning svarte 72 prosent at de var for at «Norge gir hjelp til utviklingslandene» i 1972. Lagerstrøm i SSB beskriver oppslutningen som «jevnt høy i alle år», men bare i 2006 var støtten så stor som nå.

VIL KUTTE: Sylvi Listhaug og Frp vil redusere norsk bistand kraftig. Men et flertall av partiets velgere støtter at Norge gir bistand til fattige land. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Ett parti sine velgere mest negative

En nærmere titt på rapporten viser at støtten varierer etter hvilket politisk parti stemmer på. Særlig ett partis velgere skiller seg ut som mer skeptisk til bistand enn andre: Fremskrittspartiet.

Men også blant Frps velgere støtter et soleklart flertall at Norge gir bistand til fattige land: 69 prosent. Samtidig er det hele 15 prosentpoeng opp til oppslutningen blant Sp sine velgere, som er nest minst positive.

Blant velgerne til alle andre partiene på Stortinget støtter minst ni av ti at Norge gir bistand til land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Desidert størst støtte er det blant SVs velgere (99 prosent) fulgt av KrF (95).

Historiskebilder DEN FØRSTE: Reidun Brusletten (KrF) ble Norges første bistandsminister i 1983. Det året var 85 prosent av befolkningen positive til at Norge ga bistand til fattige land. (Inge Gjellesvik/NTB)

I disse fylkene er støtten størst og minst

Trøndelag er den landsdelen som i størst grad uttrykker støtte til denne typen bistand (95 prosent). Lavest er støtten i Nord-Norge (86 prosent), Agder og Sør-Østlandet (86 prosent) og Innlandet (84 prosent).

Støtten til bistand faller dessuten med alderen, skriver SSB i rapporten.

Hele 94 prosent i aldersgruppen 16 til 24 år støtter at Norge gir bistand til fattige land.

90 prosent i aldersgruppen 25 til 44 år svarer det samme.

Bare fire av fem (83 prosent) personer i aldersgruppen 67 til 79 år er enige.

Det er forøvrig noe mer positive holdninger til bistand blant kvinner enn menn.

---

Om rapporten

Gjennomført på bestilling av Norad hvert fjerde år siden 1972.

Utvalget i årets undersøkelser er på 2000 personer i alderen 16-79 år.

Telefonintervjuene ble gjennomført 4. januar – 13. februar 2021.

Svarprosenten var på 59.

Kilder: Norad, SSB

---

