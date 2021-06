Abortdømt kvinne løslatt i El Salvador

Hun ble dømt til en 30 års fengselsstraff for drap, men advokatene hennes fikk straffen redusert til ti år.

Rogel ble arrestert da hun var innlagt på sykehus etter et stygt fall som resulterte i en spontanabort da hun var gravid i åttende måned. Myndighetene mistenkte henne for å ha tatt abort.

Utenfor fengselet ble hun møtt av familien, advokaten Karla Vaquerano og medlemmer av ACDATEE, en gruppe som kjemper for abortrettigheter i El Salvador.

Kledd i hvitt forlot 28 år gamle Sara Rogel kvinnefengselet ved Zacatecoluca i El Salvador etter å ha tilbrakt ni år i fengsel. Hun ble mistenkt og senere dømt for å ha tatt abort som 20-åring.

