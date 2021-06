Skogbrannen som startet i 12-tiden torsdag, har spredd seg til bebyggelse. Flere områder er evakuert, og det planlegges for ytterligere evakuering.

– Grusomt å se bilder av flammene som nå har spredt seg også til bebyggelsen og manges hjem på Sotra. Flere hundre er evakuert. Både bakkemannskap og helikoptre fra skogbrannberedskapen jobber på spreng for å få kontroll med brannen. Vi følger utviklingen tett, skriver Solberg på Facebook .

