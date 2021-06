Arnstad: – Senterpartiet forhandler alltid

– Sp går til valg på et samarbeid med Ap. Men det Senterpartiet jeg er medlem av, er et parti som alltid forhandler. Og ofte til siste slutt, sier Arnstad til Adresseavisen.

At det har oppstått spekulasjoner om hvorvidt Sp vil trekke seg fra eventuelle forhandlinger dersom Arbeiderpartiet insisterer på å ha med SV, karakteriserer Marit Arnstad som «anonyme spekulasjoner».

Men fra Arnstads hjemmebane i Trøndelag kommer imidlertid et krystallklart råd:

– Jeg tror det er svært viktig at vi er tydelige til velgere på at vi ikke har til hensikt å drive med noe annet enn en Sp/Ap-basert regjering. At det ikke er noe alternativ til dette, sier Senterpartiets fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallem i Trøndelag.

[ Sp hegner om abortgrensen ]

---

Landsmøte: Sju saker som splitter Sp

Denne helgen er det landsmøte i Senterpartiet. Her er sju saker som splitter partiet:

Statsministerkandidat: Flere fylkeslag har bedt partiet om å erklære Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat. Sentralstyret i Senterpartiet har derimot anbefalt landsmøtet ikke å omtale spørsmålet om hvem som skal være partiets foretrukne statsminister.

Flere fylkeslag har bedt partiet om å erklære Trygve Slagsvold Vedum som statsministerkandidat. Sentralstyret i Senterpartiet har derimot anbefalt landsmøtet ikke å omtale spørsmålet om hvem som skal være partiets foretrukne statsminister. OL-søknad : Senterungdommen vil at partiet skal gå inn for at Norge skal søke om å få arrangere vinter-OL i 2034. Sentralstyret anbefaler landsmøtet å avvise forslaget, men har vært splittet i saken.

: Senterungdommen vil at partiet skal gå inn for at Norge skal søke om å få arrangere vinter-OL i 2034. Sentralstyret anbefaler landsmøtet å avvise forslaget, men har vært splittet i saken. Foreldrepermisjon: Senterpartiets programkomité har foreslått å øremerke de første seks ukene etter fødsel til barselpermisjon for mor. Disse seks ukene skal tas av den felles tredelen av foreldrepermisjonen, slik at denne reduseres fra 16 til 10 uker. Punktet har skapt debatt i partiet, og flere konkurrerende forslag kommer opp til votering på landsmøtet.

Senterpartiets programkomité har foreslått å øremerke de første seks ukene etter fødsel til barselpermisjon for mor. Disse seks ukene skal tas av den felles tredelen av foreldrepermisjonen, slik at denne reduseres fra 16 til 10 uker. Punktet har skapt debatt i partiet, og flere konkurrerende forslag kommer opp til votering på landsmøtet. Skolemat: Programkomiteen foreslår å innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen og videregående skole, og at det skal kunne kreves egenandel. To fylker vil stryke hele punktet fra programmet, mens to andre fylker er uenige i at det skal kunne kreves egenandel.

Programkomiteen foreslår å innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen og videregående skole, og at det skal kunne kreves egenandel. To fylker vil stryke hele punktet fra programmet, mens to andre fylker er uenige i at det skal kunne kreves egenandel. Elbilpolitikk: Flertallet i Senterpartiets programkomité har gått inn for å innføre full moms for elbiler som koster mer enn 600.000 kroner, samtidig som bruksfordelene gradvis skal reduseres. Et mindretall ønsker å videreføre dagens kjøpsfordeler for elbiler til de er konkurransedyktige på pris og rekkevidde i alle segmenter.

Flertallet i Senterpartiets programkomité har gått inn for å innføre full moms for elbiler som koster mer enn 600.000 kroner, samtidig som bruksfordelene gradvis skal reduseres. Et mindretall ønsker å videreføre dagens kjøpsfordeler for elbiler til de er konkurransedyktige på pris og rekkevidde i alle segmenter. Karbonavgift til fordeling: Mindretallet i programkomiteen vil utrede ulike ordninger for å kompensere CO2-avgift til privatpersoner, for eksempel gjennom det som kalles «karbonavgift til fordeling». Sentralstyret er delt i saken, men et knapt flertall anbefaler landsmøtet å avvise forslaget.

Mindretallet i programkomiteen vil utrede ulike ordninger for å kompensere CO2-avgift til privatpersoner, for eksempel gjennom det som kalles «karbonavgift til fordeling». Sentralstyret er delt i saken, men et knapt flertall anbefaler landsmøtet å avvise forslaget. Abort: Et mindretall i Senterpartiets programkomité vil skrote dagens abortnemnder og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18, mens flertallet går inn for å opprettholde dagens abortlov. Sentralstyret har på sin side spilt inn et tredje alternativ om å gjennomgå nemndenes «arbeidsmåte, rolle og navn», men beholde dagens grense på 12 uker.

---