Pernille Huseby gir seg som generalsekretær i Actis

– Jeg gleder meg til å gå inn i en viktig og spennende stilling i Medietilsynet. Jeg er opptatt av medienes betydning for demokratiet, og det å bidra til en trygg digital hverdag for barn og unge, slik at de kan bli aktive, kompetente og kritiske samfunnsborgere. Vi står i en digital revolusjon som påvirker hele medielandskapet og i ytterste konsekvens våre demokratiske prosesser. I dette bildet har Medietilsynet en utrolig viktig rolle både som tilsyn, kompetansesenter og rådgiver, sier Pernille Huseby i en pressemelding.

Hun har vært generalsekretær i Actis – rusfeltets samarbeidsorgan de siste årene. I tillegg har hun bakgrunn fra blant annet VG og Nationen. Fra 1. september går hun inn i den nye jobben i Medietilsynet.

Der får hun ansvar for «ekstern og intern kommunikasjon, og Medietilsynets rådgivningsarbeid innenfor områdene barn og medier og kritisk medieforståelse», heter det i meldingen.

[ Jus-utredning: Høyre-program kan true polet og forbudet mot alkoholreklame ]