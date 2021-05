Asiater opplever økt rasisme under pandemien

– I fjor startet jeg Facebook-gruppen Norsk-asiater mot rasisme for å vise solidaritet til Black Lives Matter-bevegelsen som fant sted i USA, men som viste seg å ha relevans for norske borgere med minoritetsbakgrunn, sier norsk-vietnamesisk Justine Nguyen til Vårt Land.

Gruppen fungerer som et felleskap for norsk-asiater som har opplevd eller opplever rasisme, hvor de deler erfaringer og kunnskap om tematikken.

– Det er viktig å ikke føle skam rundt egne opplevelser av rasisme, men erkjenne hva disse opplevelsene faktisk er. Før var det slik at vi ikke turte å si fra om urettferdig behandling fordi rasisme mot asiater er så iboende i kulturen. Vi håper at gruppen kan skape en følelse av et større fellesskap og at man ikke står alene, sier hun.

Den siste tiden er det mange mennesker med asiatisk bakgrunn som har stått frem og fortalt om erfaringene de har og har hatt med rasisme i Norge.

– Jeg har selv opplevd rasisme i mer eller mindre grad. Det er snakk om for eksempel underdanige og seksualiserte stereotyper om asiater - spesielt asiatiske kvinner. Likevel ville man ikke snakke om disse før, fordi disse holdningene ikke ble anerkjent som rasisme, sier Nguyen.

[ Ett år siden drapet på George Floyd satte rasisme på dagsorden også i Norge ]

Demonstrasjoner i USA

60 prosent av amerikanerne mener at diskrimineringen av amerikanere med asiatisk bakgrunn har økt merkbart sammenlignet med i fjor. Det viser en nylig meningsmåling utført av Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

– Selv om statistikken er annerledes i Norge enn i USA, er det viktig å fremme kampen mot rasisme her hjemme også. Stop Asian Hate-bevegelsen i USA har fungert som et springbrett til å ta opp kampen mot rasisme mot asiater i Norge, men på norsk-asiaters premisser og i en norsk kontekst, sier Nguyen.

Stop Asian Hate er en bevegelse som har holdt demonstrasjoner over hele USA i 2021, som svar på rasisme mot asiatiske-amerikanere relatert til pandemien.

I 2017 ble norske Johanne Ihle-Hansen (17) drept av stebroren Philip Manshaus på grunn av sin etnisitet.

ALVORLIG: En meningsmåling viser at nærmere 6 av 10 amerikanere mener at rasisme i USA er et «veldig» eller «ekstremt» alvorlig problem. (Damian Dovarganes/AP)

Oppgjør

Justine Nguyen mener at det er viktig at det tas et oppgjør med rasismen.

– Vi vil skape en bevissthet rundt temaet, og ha en debatt der man ikke drøfter om hvorvidt det finnes rasisme eller ikke, men erkjenner at det også er et problem i Norge, sier hun.

Nguyen forventer at politikerne står fremme i debatten og er forbilder på tvers av politiske partier, som da Tina Bru i en Facebook-post slo hardt ned på hetsen og rasismen Oslo-byråd Lan Marie Nguyen Berg har blitt utsatt for over lengre tid.

[ Vårt Land mener: Hetsen må stoppes ]

– Politikerne har selv kollegaer som opplever grov rasisme, men dersom politikerne ikke slår hardt ned på det, kan vi ikke forvente at den vanlige borgeren viser solidaritet og forståelse for sine medborgere, mener Nguyen.

På Instagram har Eileen Kim skrevet hvordan hun har opplevd rasisme i Norge:

Ikke bare knyttet til pandemien

Carima Tirillsdottir Heinesen, kommunikasjonsansvarlig for Antirasistisk Senter, er ikke overrasket over at mennesker med asiatisk bakgrunn opplever rasisme og diskriminering på lik linje med andre minoritetsnordmenn.

– Noen av beretningene er direkte knyttet til pandemien, men de aller fleste av historiene strekker seg langt tilbake til før pandemien. Men de konkrete hendelsene knyttet til pandemien har kanskje blitt en mulighet til å få problemet frem i lyset, sier Heinesen til Vårt Land.

Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som arbeider for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.

– Graden av rasisme mot denne gruppen har kanskje vært underkommunisert. I lys av fortellingene som kommer frem, håper jeg at vi får en grundig kartlegging og konkrete tiltak for å bekjempe rasismen mot minoritetsnordmenn med asiatiske bakgrunn.

HELE VERDEN: Rasisme må slås ned på uansett om den forekommer i USA eller i Norge, og dette må kjempes mot i hele verden, sier Carima Tirillsdottir Heinesen, kommunikasjonsansvarlig for Antirasistisk Senter. (Privat)

---

Norsk-asiater

26.000 filippinere, 22.000 thailendere, 23.000 vietnamesere bor i Norge, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Omtrent halvparten av adopterte barn fra og med 2006 er opprinnelig fra Kina, Sør-Korea, Thailand og Filipinene.

Nordmenn med bakgrunn fra India, Kina og Sri Lanka er best utdannet, skriver forskning.no.

I fjor fikk politiet i Norge inn 541 anmeldelser for hatkriminalitet, basert på rase eller etnisitet. Det er 55 prosent flere enn for fem år siden.

---

[ Rop om rettferd fra Minneapolis til Jerusalem ]