Jagland blir styremedlem i NOAS

− Rettssikkerhet og respekt for menneskeverd er viktige samfunnsverdier vi må verne om. Jeg håper min erfaring, og særlig fra Europarådet, vil komme til nytte i det viktige arbeidet NOAS nedlegger, sier han.

Jagland sier at han ser fram til arbeidet i NOAS-styret.

−Jeg er spesielt glad for at Thorbjørn Jagland nå er blitt med. Hans unike bakgrunn fra norsk politikk og lange erfaring fra stillingen som generalsekretær i Europarådet vil bli av stor betydning i vårt arbeid, sier styreleder Kai Eide.

