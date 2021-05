Verden kan passere 1,5 graders oppvarming de neste fem årene

Ifølge Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og britiske Met Office er det en 40 prosent risiko for 1,5 graders oppvarming sammenlignet med førindustriell tid. Dermed vil temperaturene overstige grensen for det ambisiøse målet fra Parisavtalen.

Ifølge Met Office vil de årlige snittemperaturene mellom 2021 og 2025 være mellom 0,9 og 1,8 grader sammenlignet med førindustriell tid. Det er en 90 prosent sjanse for at et av årene vil bli det varmeste som er registrert noensinne.

– Dette er ikke bare statistikk. Stigende temperaturer betyr mer issmelting, høyere havnivå, flere varmebølger og større innvirkning på matsikkerhet, helse, miljø og bærekraftig utvikling, sier WMO-leder Petteri Taalas.

– Fullstendig utilstrekkelig

Forsker Joeri Rogelj understreker at Paris-målet fortsatt kan nås dersom den årlige gjennomsnittstemperaturen passerer 1,5 grads oppvarming i et enkeltår.

– Men det er uansett dårlige nyheter. Det forteller oss nok en gang at klimatiltakene hittil er fullstendig utilstrekkelig, og at utslippene raskt må kuttes til null for å stoppe den globale oppvarmingen, sier Rogelj, som er forskningsdirektør på Grantham Institute ved Imperial College i London

Ed Hawkings, klimaforsker ved University of Reading, påpeker at man allerede i 2016, det varmeste registrerte året, hadde flere måneder der den globale gjennomsnittstemperaturen hadde oversteget 1,5-gradersmålet.

Fordoblet sjanse

Sannsynligheten for at verden skal passere grensen i løpet av de neste fem årene er fordoblet sammenlignet med tilsvarende tall i fjor. Dette skyldes i stor grad en forbedring av datasettene som brukes for å forutse temperaturer, ifølge WMO.

Meteorologiorganisasjonen sier de nye tallene viser en økt sannsynlighet for tropiske sykloner i Atlanterhavet, samt økt nedbør i nordlige regioner og i Sahel-beltet sør for Sahara.