Jøder krever at NRK-innslag om Israel får konsekvenser

Gruppen på 10–15 jøder ønsker at NRK skal suspendere journalisten, skriver Dagen.

– Det som NRK publiserte og som de har lagt seg flate for og beklaget, var dehumaniserende og antisemittisk og må få konsekvenser, skriver gruppens advokat, John Christian Elden, i en epost.

I radioprogrammet langet programleder Shaun Henrik Matheson ut mot Israel, blant annet i forbindelse med koronavaksinen, og vitset med at det nesten var som om at han ønsket at koronavaksinen ikke virket i Israel.

Elden anfører at Mathesons uttalelser er problematiske sett i lys av straffelovens bestemmelse om hatefulle ytringer. NRK er uenig i tolkningen, og skriver videre at det anser saken ferdig behandlet fra NRKs side.

Kringkastingsrådet ga NRK kraftig kritikk for innslaget. Rådet fikk over 500 klager i forbindelse med sendingen.

