Stortinget samles om en «rusreform light»

Innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen om rusreformen er ventet torsdag.

Som kjent får ikke regjeringen flertall for sitt lovforslag om avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre mengder stoff. Ei heller vil Arbeiderpartiet få resten av partiene med på sitt forslag om avkriminalisering, men bare for tyngre rusbrukere.

Det har blant annet Høyre dømt nord og ned som grunnlovsstridig.

Slettes fra rullebladet

Derimot ligger det an til at Stortinget vil gå inn for et forslag fra flere partier, deriblant SV og Ap, om å endre straffeloven slik at mindre alvorlige narkotikalovbrudd slettes fra rullebladet etter tre år.

Det betyr at ungdom som blir tatt for hasjrøyking, slipper å ha saken hengende ved seg resten av livet.

– Vi vil ikke ødelegge framtida til unge rusbrukere, sier SVs representant i helse- og omsorgskomiteen Nicholas Wilkinson til NTB.

Høyre vil gi tommel opp for forslaget, sier Sveinung Stensland, som også er saksordfører i saken, til NTB.

– Det er ikke logisk for oss å stemme mot det forslaget. Det er jo i tråd med hovedlinjen i regjeringens rusreform, og det vil vi selvsagt støtte, sier han.

Ap, Høyre og SV har til sammen et solid flertall i Stortinget.

– Reparasjonsmanøver

SV, som i utgangspunktet var for regjeringens rusreform, har også kjempet for at lovendringen skal gis tilbakevirkende kraft, opplyser Wilkinson.

Men det ser ut til at de ikke får gjennomslag for dette.

Stensland peker på at om rusreformen hadde fått støtte, ville ikke bruk og besittelse av brukerdoser havne på rullebladet i det hele tatt.

Samtidig vil han ikke kalle resultatet for en «rusreform light».

– Det er mer en reparasjonsmanøver etter at de andre partiene har sviktet rusreformen, som det var flertall for i 2017, sier han.

Samaritan-lov

Ap går også inn for påtaleunnlatelse som hovedregel første gang man blir tatt for bruk eller besittelse av narkotika, og for ungdom, noe som trolig får flertall.

Også forslaget om en «god samaritan-lov» – at rusbrukere og folk som er i besittelse av brukerdoser, ikke skal risikere straff når de tilkaller hjelp i situasjoner der det er fare for liv og helse – ligger an til å få flertall.

– Igjen er det helt logisk for oss å støtte dette, sier Stensland.

Et lignende forslag fra SV ble behandlet i Stortinget i februar i fjor, men da vendte de folkevalgte tommelen ned. Den gang sa partiene at de heller ville behandle prinsippet i forbindelse med rusreformen.

Nei til Sp-reform

Tirsdag kommer også innstillingen om Senterpartiets forslag til en forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet.

Men etter det NTB kjenner til, vil flertallet på Stortinget vende tommelen ned for de fleste tiltakene i Sp-forslaget.

(©NTB)