Stortinget frykter radikalisering – ønsker samfunnskontrakter

Den konservative muslimske organisasjonen Islam Net ønsker å drive et religiøst aktivitetssenter for barn og unge i Groruddalen, som ligger øst i Oslo.

I mars avdekket Filter Nyheter at den omstridte organisasjonen står bak oppkjøpet av en eiendom for 60 millioner kroner. I dag huser bygget et skytesenter. Formelt kjøpes eiendommen av Imam Aktivitetssenter, som er knyttet til Islam Net.

Frp fremmet lovforslag

Planene provoserer Fremskrittspartiet. Derfor fremmet de et privat lovforslag i Stortinget. Frp mener kommunene må få sterkere lovhjemmel til å gripe inn for å stanse virksomhet og fritidsaktivitet mot barn og unge som anses å ha en klart integreringshemmende effekt.

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim opplyste i mars til Vårt Land at lovforslaget fremmes for hindre Islam Net å ta lokalene i bruk.

[ Islam Nets leder: Dette står vi for ]

Flertallet samlet seg om to forslag

Torsdag voterte Stortinget over forslagene som blir fremmet i kommunalkomiteens innstilling. Frp fikk ikke flertall for sitt opprinnelige forslag om sterkere kommunal kontroll. Men opposisjonen – Ap, SV og Sp – samlet seg om to forslag som fikk flertall i Stortinget.

Konkret får Solberg-regjeringen to pålegg fra stortingsflertallet – først et forslag fremmet av Arbeiderpartiet:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag som gir kommunene bedre virkemidler til å hindre fritidsaktiviteter for barn og unge som kan bidra til radikalisering eller være i strid med barns rettigheter eller likestillings- og diskrimineringsloven, herunder en forpliktende samfunnskontrakt for integrering i samarbeid med tros- og livssynssamfunnenes organisasjoner» – og: «mulighet til å kartlegge og føre tilsyn med fritidsaktiviteter for barn og unge som omfatter religiøs undervisning.»

Ønsker kartlegging av pengegaver

Så et forslag fremmet av Ap og SV:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag om tiltak for å kartlegge omfanget av pengestøtte fra utlandet til religiøse organisasjoner, uavhengig av om organisasjonen mottar statsstøtte.»

[ Muslimske profiler går i rette med Islam Net-støtte ]

---

Islam Net

Er en muslimsk organisasjon grunnlagt av den pakistansk-norske ingeniøren Fahad Qureshi i 2008.

Har rundt 1.500 betalende medlemmer.

---

Stortinget er bekymret

Da Stortingets kommunalkomité behandlet Frps lovforslag, uttrykte flere partier bekymring for Islam Nets planer i Oslo. I en felles merknad i innstillingen skriver flertallet, Ap, SV og Sp, at de er svært urolige for senterets betydning:

«Aktivitetssenteret er registrert som en stiftelse, men skal også skal ha blitt promotert som en moské og et forkynnelsessenter. Flertallet mener det er bekymringsverdig at en organisasjon tuftet på salafisme, en bokstavtro tolkning av islam med klare antidemokratiske grunnverdier, har planer om å drive et slikt aktivitetssenter for barn og unge uten å være underlagt tilsyn og rapporteringskrav. Det vises til at selv om Islam Net selv tar avstand fra terror, viser erfaringer fra resten av verden at salafistiske miljøer likevel kan utgjøre en trussel ved at de kan fungere som en inngangsport til videre radikalisering.

[ Hengte opp «Jihad-banner» på Islam Nets lokaler ]

Videre sier de tre partiene at de «deler bekymringen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet om konsekvensene for barn og unge som deltar i kjønnsdelte ungdomstilbud i regi av religiøse foreninger etter skoletid».

Det er bekymringsverdig at en organisasjon tuftet på salafisme, en bokstavtro tolkning av islam med klare antidemokratiske grunnverdier, har planer om å drive et slikt aktivitetssenter for barn og unge uten å være underlagt tilsyn og rapporteringskrav — Ap, Sp og SV i komitéinnstilling

Ramme muslimer

Lovforslaget fra Frp fikk Islam Net til å reagere – de kalte det «hårreisende» og mente at det utelukkende skulle ramme muslimer.

– Forslaget viser at Frp ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter. I Norge respekterer vi religionsfriheten. Det innebærer at alle norske borgere er frie til å dyrke sin tro uten statlig inngripen. Hvorvidt dette skjer i en moské eller en kirke, på norsk eller urdu, eller i koranskole eller søndagsskole, har ingenting å si, skrev juridisk fagmedarbeider Mahir Osman i en e-post til VG.

Valget vil påvirke

Solberg-regjeringen får ikke startet arbeidet med anmodningsvedtakene fra Stortinget i denne perioden. I september er det valg, og dagens meningsmålinger viser at det fort kan bli en annen regjering som må plukke opp vedtakene.

[ Leder for Muslimsk Dialognettverk: – Islam Net må legge alle kortene på bordet ]