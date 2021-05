Høyre stemte ned partiledelsen: Sa ja til sterkøl i butikk

Linjeskiftet i alkoholpolitikken ble knapt omtalt i den næringspolitiske debatten på Høyres landsmøte sent fredag ettermiddag. Fra den digitale talerstolen strømmet i stedet innlegg om fisk og oljeskatt.

Stortingspresident Tone W. Trøen var den eneste som grep ordet og ba partifellene vrake et av syv forslag til endringer i Høyres alkoholpolitikk: Salg av sterkere alkohol i butikk.

– Jeg ber landsmøtet instendig om ikke å vedta dette. Det vil svekke Vinmonopolet og utfordre vår EØS-begrunnede særstilling i Europa. Det er uklokt, sa Trøen.

Høyre-flertallet trosset samlet partiledelse

Avgjørelsen falt tidlig fredag kveld. Høyre vil «tillate salg av drikke med alkoholinnhold opp til åtte prosent i dagligvarebutikker». Det ble vedtatt med 193 mot 144 stemmer.

Partiets ledertrio stemte samlet for en dissens om å stryke forslaget. Den falt for døve ører.

Et samlet landsmøte gikk også inn for seks andre oppmykninger av alkoholpolitikken. Nå vil Høyre blant annet la Vinmonopolet holde åpent til klokken 20 og butikker selge alkohol til klokken 23 på hverdager og lørdager.

NEDSTEMT: Ledertrioen Erna Solberg, Jan Tore Sanner og Bent Høie stemte alle imot å slippe til sterkøl i butikkhyllene, men fikk landsmøtet mot seg. (Fredrik Hagen/NTB)

– La meg kjøpe sterkøl i butikk

Like før debattslutt gikk Nora Skilbrei fra Rogaland Unge Høyre hardt ut mot ølutvalget i butikker flest. Skilbrei leverte et sterkt forsvar for oppmykningen.

– Hvor er valgfriheten? Vi har ikke reell valgfrihet i handelen før alle varer er tilgjengelig for alle.

– Nei, Vinmonopolet er ikke tilgjengelig for alle. La butikkene selge hvilket øl de vil opp til åtte prosent. Det får være grenser for politikk. La meg kjøpe sterkøl i butikk, sa Skilbrei.

---

Dette vedtok Høyre også om alkohol

Redusere «særavgifter på enkelte grensehandelsutsatte varer».

Fjerne forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted.

Tillate alkoholservering «ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber».

Utvide lokale produsenters adgang til å selge egen alkohol til besøkende.

---

Lyttet ikke til helseministeren

Med vedtaket går Høyre rakt på tvers av den kraftige advarselen partiets egen helseminister, Bent Høie, kom med på oppløpssiden til landsmøtet.

«Jeg vil sterkt fraråde å tillate salg av drikke med alkoholinnhold opp til åtte prosent i dagligvarebutikker», uttalte Høie da.

En slik endring «vil kunne påvirke grunnlaget for Vinmonopolet» og «få konsekvenser for opprettholdelsen av andre deler av alkoholpolitikken», ifølge ham.

Norge har i dag unntak fra EØS-regelverket som sikrer at vi kan ha vinmonopol og forbud mot alkoholreklame.

ENSOM MOTSTEMME: Stortingspresident Tone W. Trøen var med mindretallet i Høyres programkomié som sa nei til sterkere alkohol i butikk. Hun frykter det vil sette polet i fare. (Erlend Berge/Erlend Berge)

Tone W. Trøen: – Ønsker vi dette?

Stortingspresident Tone W. Trøen var med i mindretallet på tre i Høyres programkomité som tok dissens om sterkøl. I debatten betvilte hun at det egentlig er noe ønske blant folk om sterkere alkohol i nærbutikken.

– Ønsker vi dette? Er det et skrikende behov for dette? Mitt Høyre vil ha virkelige løsninger for ekte menneskers problemer. La oss beholde dagens ordning. Det er ikke noe folkekrav om dette. Det vi trenger er åpningstider som lar oss rekke å gå i butikken før ølsalget stenger, sa Trøen i sitt innlegg.

Hun gikk i rette med forestillingen om at endringen vil gi mer valgfrihet og bedre vareutvalg. Det er snarere Vinmonopolet garantist for, mener hun.

– Reelt sett vil produktmangfoldet kunne svekkes, sa Trøen.

Dagligvarehandelen vil prioritere noen få bestselgere, ikke lokale og små produsenter, hevdet hun. Endringen er heller ikke etterspurt i bryggeri- og drikkevarebransjen, ifølge Trøen.

Vil fortsatt la kommunene bestemme skjenketid

Høyres landsmøte vedtok også å fjerne statlige begrensninger på skjenketid og la dette være opp til kommunene selv. Dette er i tråd med en formulering i dagens program.

