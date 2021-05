Nye israelske luftangrep mot Gaza

Bombardementet startet etter timer med sammenstøt mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker, hovedsakelig i Jerusalem, men også på Vestbredden. Over 700 palestinere ble såret, inkludert nær 500 som ble behandlet på sykehus.

Tirsdag morgen ble det meldt at minst 24 palestinere, blant dem ni barn, var drept i Gaza, de fleste i luftangrep. Det opplyser helsemyndighetene i området.

Blant målene som skal ha blitt truffet er et høyhus der en Hamas-leder bodde og to grensetunneler som militante palestinske grupper var i ferd med å bygge. Opptrappingen skjer etter uker med en anspent situasjon i Jerusalem, der en betent eiendomskonflikt har bidratt sterkt til uroen.

