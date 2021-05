Jødiske nasjonalister avlyser omstridt marsj i Øst-Jerusalem

Israelske myndigheter nektet tidligere mandag de jødiske nasjonalistene å marsjere gjennom den muslimske delen av gamlebyen i Øst-Jerusalem.

Noen timer senere opplyste arrangørene at de hadde besluttet å avlyse marsjen, med henvisning til restriksjonene fra israelsk politi.

– Flaggmarsjen er avlyst, het det i en kunngjøring fra Am Kalavi-stiftelsen, som organiserer den årvisse marsjen for å feire okkupasjonen av Jerusalems gamleby.

Øst-Jerusalem ble okkupert av Israel i 1967 og annektert kort tid etter. FN og verdenssamfunnet anerkjenner ikke okkupasjonen.

Flere tusen unge, jødiske nasjonalister hadde mandag ettermiddag samlet seg ved Vestmuren, og mange av dem virket fast bestemte på å marsjere gjennom gamlebyen, til tross for avlysningen.

Israelsk politi er i høy beredskap etter at det i morgentimene kom til harde sammenstøt ved al-Aqsa-moskeen på Haram al-Sharif, stedet i gamlebyen jødene omtaler som tempelhøyden.

Over 300 palestinere ble såret i sammenstøtene, ifølge Palestinsk Røde Halvmåne, og israelske myndigheter har lagt ned et midlertidig forbud for jøder mot å ta seg opp på høyden, skriver Haaretz.