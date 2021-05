Hundrevis skadd i nye kraftige sammenstøt ved moské i Jerusalem

Dagen er til minne om at området ble erobret av Israel under seksdagerskrigen i 1967, og marsjen oppleves om svært provoserende av palestinerne som bor i området.

Politiet ga søndag grønt lys for marsjen som jødiske nasjonalister hvert år avholder i Øst-Jerusalem i forbindelse med Jerusalemdagen.

I forbindelse med ramadan har israelske myndigheter satt opp en rekke sperringer i gamlebyen, noe palestinerne har reagert sterkt på. De frykter at Israel forsøker å endre befolkningssammensetningen i det palestinsk-dominerte Øst-Jerusalem, som palestinerne ønsker som sin hovedstad, og som siden 1967 har vært okkupert og deretter annektert av Israel.

Ifølge avisa Haaretz anslår politiet at rundt 8.000 palestinere har barrikadert seg på plassen for å hindre jøder som eventuelt forsøker å ta seg inn på området.

