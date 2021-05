Seks personer bortvist fra Sian-markering i Oslo: – Aggressiv stemning

Under Sians markering utenfor Stortinget i august i fjor klarte flere motdemonstranter å ta seg forbi politiets sperringer etter at profilen Fanny Bråten rev i stykker og spyttet på koranen. Rundt 30 personer ble pågrepet.

– Vi er mannsterke til stede og er klare dersom det skulle skje noe. Det er typisk mot slutten av slike markeringer at det blir utagering, så vi følger med, sier Grøttum.

Grøttum sier at det er rundt 300 personer som har møtt opp utenfor Stortinget lørdag ettermiddag. Politiet er til stede både med uniformerte og sivile patruljer.

Før markeringen var det varslet to motdemonstrasjoner. En fra gruppen Oslo mot rasisme og en annen organisert av Antirasistisk Senter og 14 ulike organisasjoner, fagforeninger og partier.

