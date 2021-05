Ber folk holde seg unna Sian-demonstrasjon i Oslo

Da Sian sist demonstrerte foran Stortinget i august i fjor, endte det med vold, hærverk og arrestasjoner. Stabssjef Harald Nilssen i Oslopolitiet sier de har god dialog med Antirasistisk Senter, men at de ikke har oppnådd dialog med den andre arrangøren. De er forberedt på uro.

Det er varslet to motdemonstrasjoner. En fra gruppen «Oslo mot rasisme» og en annen organisert av Antirasistisk Senter og 14 ulike organisasjoner, fagforeninger og partier.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!