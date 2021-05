Bondelaget tømte møkkalass foran rådhuset i Sunnfjord kommune

I Trøndelag stengte en av bøndene like godt E14 ved Meraker på tvers med en traktor med tilhenger torsdag kveld.

– Vi er kjempeskuffet over at vi har en regjering som ikke verdsetter kvalitetsmaten vi produserer, sier Ottar Weel, leder i Torsnes Bondelag til Fredriksstad Blad .

– Vi fikk et møkkatilbud fra regjeringen. Derfor leverte vi et møkkalass tilbake til regjeringen, sier leder Anders Felde i Vestland Bondelag til Nationen.

