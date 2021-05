Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier det er riktig å oppheve patenter for koronavaksiner nå, men er ikke enig i opposisjonens kritikk av regjeringen.

Pinlig, mente SV og Rødt, mens Senterpartiets Marit Arnstad sa regjeringen kom ut av patentstriden uten å ha æren i behold. De tre partiene har kjempet for at Stortinget skulle gå inn for et patentunntak.

[ USA går inn for deling av patentrettigheter. – Gledelig, sier Kirkens Nødhjelp ]

USA for å åpne

Onsdag gikk USA inn for å oppheve patentbeskyttelsen, noe Norge har stemt imot i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Arbeiderpartiet og Frp har sammen med regjeringen stemt imot slike forslag i Stortinget.

– Det er riktig å støtte en opphevelse av patentbeskyttelse for koronavaksiner nå. Det kan legge grunnlaget for at vi får økt vaksineproduksjon og nye vaksiner mot muterte varianter, sier Støre til NTB.

– Jeg mener det ville ha vært feil å fravike patentbeskyttelse i fjor høst da det ble foreslått. Da sto man midt i utviklingen av både forskning og utvikling i vaksiner, men nå handler det om å kunne legge til rette for økt produksjon, sier partilederen.

Støre sier de tidligere forslagene som har vært fremmet i Stortinget, har vært mer omfattende enn det som diskuteres nå.

Ber regjeringen ta Stortingets signal

Ap-lederen vil ikke kritisere rollen Norge har spilt i Verdens handelsorganisasjon (WTO), der Norge har stemt imot forslag om patentunntak.

– Jeg vet som WTO-ansvarlig i sju år at det ofte handler om å bygge bro mellom ulike land. Det er en rolle som jeg forutsetter at regjeringen også spiller nå, sier Støre.

– Hvis målet er å få til økt vaksineproduksjon, så går det gjennom å få til godt samarbeid, ikke en konflikt som blokkerer for ny produksjon. Nå er det riktig å fravike patentunntaket, sier Ap-lederen.

Støre mener Stortinget ikke trenger å gjøre vedtak i saken, men ber regjeringen ta signalet om at det er flertall på Stortinget for å legge seg på en slik linje.

– Norge får en viktig rolle, og signalet fra flertallet på Stortinget er at vi vil bidra til en løsning der vi kan produsere flere vaksiner, sier Støre.

– Samlende rolle

Dagbladet har meldt at representanter fra India og Sør-Afrika, som har fremmet forslag om patentunntak i WTO, er sjokkert over Norges håndtering.

Støre er ikke enig i at Norges omdømme er skadet som følge av håndteringen av patentspørsmålet.

– Det er jeg ikke enig i. Norge har en posisjon i WTO der vi kan bidra til å finne samlende løsninger, og når et lite land kan få en sånn rolle, må vi bruke den, og det ansvaret må vi være oss bevisst nå, sier Støre.