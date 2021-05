Nye sammenstøt i Jerusalem

Kvelden før ble minst 105 personer såret, hvorav 20 ble innlagt på sykehus, ifølge Røde Halvmåne. Israelsk politi opplyser at 20 politibetjenter ble såret.

Uroen har brutt ut hver kveld siden starten av ramadan 13. april ved Damaskusporten, der palestinere tradisjonelt samles om kvelden for å prate og spise etter fasten under ramadan.

Men palestinerne reagerte på at politiet i år har satt opp sperringer for å hindre dem i å samle seg, og noen av dem har kastet steiner på politiet.

Ekstremister

Torsdag ble stemningen spesielt amper da en gruppe på flere hundre høyreekstreme israelere fra en gruppe ved navn Lehava dukket opp og trakasserte dem, blant annet med å rope «Død over araberne».

De israelske bosetterne hadde reagert på en video som viste palestinere som vilkårlig slo mot religiøse jøder, mens andre videoer syntes å vise jøder som angriper palestinere.

Politiet satte opp metallsperringer for å stanse de høyreekstreme demonstrantene og tok i bruk vannkanoner for å presse dem tilbake til Vest-Jerusalem.

Uro andre steder

Politiet ville ikke spesifisere hvor mange av de arresterte som var palestinere og hvor mange som var israelere.

Videoer viste uro også andre steder i byen, ved Qalandia-overgangen på veien til Ramallah og i Ramallah, og en viste en gruppe palestinere som slo og sparket en ultraortodoks jøde til de ble jagd bort av politiet.

I Gaza ble det arrangert flere protestmøter i solidaritet med palestinerne i Jerusalem.

Ny uro fredag

Det var bekymring for mer uro fredag, men titusener av palestinere gikk rolig hjem etter fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen etter at religiøse ledere oppfordret til ro.

Senere på kvelden marsjerte imidlertid en gruppe palestinere mot gamlebyen og kastet steiner og vannflasker på politiet, som svarte med sjokkgranater. Seks palestinere ble såret, hvorav to endte på sykehus.

USA fordømmer

USA, Israels allierte som under president Joe Biden har oppfordret til større respekt for palestinerne, uttrykte bekymring for opptrappingen i Jerusalem.

– Retorikken til ekstremistiske demonstranter som roper hatefulle og voldspregede slagord, må avvises tvert, tvitret utenriksdepartementets talsmann Ned Price.

Tidligere fredag kveld ble tre raketter avfyrt mot Israel fra Gaza i det som så ut til å være gjengjeld for uroen i Jerusalem. To av rakettene falt ned rett ved grensa, mens den tredje ble skutt ned av israelsk luftvern.

Ingen påtok seg ansvaret for rakettene, som ble skutt ut noen timer etter at Hamas’ væpnede fløy fordømte Israel for operasjonene mot palestinerne.