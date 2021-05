Minst 100 døde i sammenstøt i Etiopia

Angrep med skytevåpen og ildspåsettelse har økt frykten for sikkerheten i Afrikas nest mest folkerike land før valget som skal holdes i juni.

Amharene er landets nest største etniske gruppe og utgjør brorparten av befolkningen i regionen med samme navn. Volden som blusset opp forrige uke har rammet spesialsonene North Shoa og Oromo. Sistnevnte er primært befolket av oromoer, som er landets største etniske gruppe.

Administrasjonssjefene i de to regionene har så langt ikke villet oppgi nøyaktig tall på drepte. Landets sivilombudsmann Endale Haile sier etter et besøk til området at så mange som 200 kan være døde.

– Det er trygt å si at over 100 er døde. Anslaget er opptil 200, sier Endale, men påpeker at tallene er basert på informasjon fra fordrevne personer. Det har ikke vært mulig å få en uavhengig bekreftelse på hvor mange som er døde.

Han sier over 250.000 er fordrevet i North Shoa, mens taller er minst 75.000 i Oromo. Det kommer i tillegg til 300 drept og 50.000 fordrevne etter volden i samme område i mars.

De er uklart hva som ligger bak den seneste blodsutgytelsen. Tjenestemenn i Amhara har pekt på opprørsgruppen Oromos frigjøringshær, men gruppen avviser at den er aktiv i området.

Det etiopiske forsvaret sa i helgen at de sender inn styrker for å roe ned situasjonen. Endale sa regionen var rolig da han besøkte den torsdag og fredag.

