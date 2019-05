Det er svenske Expressen som først skrev om saken. Avisen gjengir en sentral kilde i partiet som forteller at de har satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med partiets politikk i abortspørsmålet.

– Vi er i ferd med å endre vår politikk til å harmonisere med øvrige partier i riksdagen om uke 18, sier en kilde ifølge avisen. Andre sier at partiet nå diskuterer saken internt.

18 uker

I Sverige er abortgrensen 18 uker – uten nemnder. Det er med andre ord fri abort til uke 18 i Sverige, mens man i Norge må gå til nemnd etter uke 12.

Flertallet av aborter i Sverige skjer også før uke 12, men det er mulig å ta selvbestemt abort helt til uke 18. Dette har Sverigedemokraterne, som eneste parti i riksdagen, hatt eksplisitt programfestet at de er mot. Partiet har i stedet ønsket å gå inn for en lovgivning mer lik den norske, med en grense på 12 uker for selvbestemt abort.

Dette skal de nå være i ferd med å gå bort fra, ifølge Expressens kilder.

Partiets verdipolitiske talsmann Per Ramhorn bekrefter at de har satt ned en arbeidsgruppe, men at denne er i en tidlig fase. Han sier de «vil flytte fokuset fra antall uker over på forebygging», ifølge avisen.

– Ikke prioritert

Partileder Jimmie Åkesson skal flere ganger ha blitt konfrontert i riksdagen med at partiet vil endre loven. Selv har han da forsvart standpunktet, men samtidig sagt at det ikke er et spørsmål han vil prioritere i eventuelle regjeringsforhandlinger med de andre partiene.

Til svenske Dagen sier statsviter Andreas Heinö Johansson at han ikke er overrasket over at SD nå skal vurdere sitt standpunkt i saken. Han påpeker at de fikk mange angrep rettet mot seg i forrige valgkamp for ønsket om innstramming, spesielt fra Socialdemokraterne. Det var de ikke forberedt på, ifølge Johansson.

Han sier til Dagen at mange i partiet har sett på saken som en belastning.

– Jeg tror man vil stenge døra for denne debatten. SD har kommet fram til at det har en for høy politisk kostnad å ha et avvikende standpunkt i abortspørsmålet. Og siden man uansett ikke løfter fram saken selv kan man like gjerne tilpasse sitt syn til de andre partiene, sier han til avisen.

Partiet avholder sitt landsmøte i november.