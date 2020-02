17. januar ble det forkynt en kjennelse i Oslo byfogdembete som gjelder Tawfiiq-moskeen i Oslo. Flere medier skrev tidligere i vinter om at to konkurrende grupper hevdet å være styret i moskeen. Det ble sendt inn to samordnede registermeldinger til Brønnøysund, noe som gjorde at moskeens styre ikke ble regnet som lovlig godkjent.