Innen 14. august kan det komme en anbefaling om bruk av munnbind i kollektivtrafikken, varsler helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), ifølge NTB.

På regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag understreket han imidlertid at munnbind ikke er et alternativ til avstandsbestemmelsene.

– Meteren beskytter betydelig bedre enn munnbind. Men vi må ta innover oss at det er situasjoner der det er vanskelig å holde på meteren. Da kan munnbind være et godt supplement i rushtiden, sa Høie.

Grunnen til at regjeringen ikke innfører en anbefaling nå, er at dette krever kampanjer om riktig bruk, samt å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet.

Ønsker felles nordiske råd

Folkehelseinstituttet arbeider med de andre nordiske landene om å finne fram til en felles forståelse av hvor og når det skal anbefales munnbind.

Regjeringen varslet på fredagens pressekonferanse at det kan komme råd om bruk av munnbind for eksempel i kollektivtransporten i rushtiden.

– Vi har også samtaler og møter med de andre nordiske landene. Det hadde vi i dag for å prøve å komme fram til et felles nordisk standpunkt for anbefaling av munnbind. Vi ser at situasjonen i de landene, med unntak av Sverige, er ganske lik, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

– Vi har en litt annen kultur på det enn andre land, sier Vold.

Steen frykter klasseskiller

Etter at det begynte å bli snakk om obligatorisk bruk av munnbind i enkelte situasjoner, som ved kollektivtransport, har prisene på munnbind enkelte steder sjudoblet seg. Og flere apotek melder at de er utsolgt. Det bekymrer byråd for helse og omsorg i Oslo, Robert Steen (Ap).

– Det kan ikke være slik at leverandører beriker seg på koronakrisen, sier Steen til Dagsavisen.

– Det må ikke bli slik at de rike har råd til å kjøpe seg sikkerhet, mens de med mindre penger må velge mellom munnbind eller for eksempel månedskort eller bøker til guttungen. Myndighetene må ha en plan for at alle kan kjøpe seg munnbind eller ansiktsmasker til en normal pris, sier Robert Steen til Dagsavisen.

Reisende fra røde land

Allerede nå abefaler FHI at personer som har vært utenlands i «røde» land, bør bruke munnbind fram til de er der de skal oppholde seg i karantenetiden. Anbefalingen gjelder reisende som bruker offentlige transportmidler for å komme seg hjem.

- Jeg forventer at nasjonale myndigheter har en plan for både pris og tilgjengelighet når de går ut med råd om bruk av munnbind, sier Steen.

Obligatorisk mange steder

I de fleste andre land er bruk av munnbind allerede obligatorisk på kollektivtransport og offentlige steder.

Og byråden regner med at de nasjonale myndighetene har høstet erfaring fra andre land hvor munnbind er dagligdags.

Jeg appeller til myndighetene slik at vi kan skaffe oss gode ansiktsmasker eller munnbind på et normalt prisnivå, gjentar han.

– Da koronaen kom så vi hamstring av varer som hermetikk og toalettpapir. Nå ser vi noe av den samme tendensen med munnbind. Hva tenker du om det?

- Det viktigste er kunnskap. Og her bør myndighetene ha en plan om hvordan vi skal innrette oss. Gjør de dette unngår vi en form for panikk for å ikke få tak i dette. Igjen se til andre land, hvordan de har løst dette, sier Steen.

