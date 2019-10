I Kristiansand har det rådet politisk kaos etter at Demokratene gjorde et kjempebyks under kommunevalget og fikk inn ti representanter. Kaoset blir ikke mindre av at fire representanter fra partiet har meldt seg ut og nå opptrer som uavhengige.

En stund så det ut til at Senterpartiet kunne «hoppe over» til borgerlig side og sikre dem flertall, da de skal ha fått tilbud om ordføreren - men tirsdag ettermiddag ble det avklart at de sier nei til dette tilbudet og stiller seg bak Jan Oddvar Skisland fra Ap, ifølge Fædrelandsvennen. Dermed har Skisland sikret flertall - med de fire som har meldt seg ut av Demokratene. I helga skrev Vårt Land om at KrF i Kristiansand hadde håpet å sikre seg ordføreren i et borgerlig samarbeid, men den ballen er nå lagt død.

I Dovre har Ap vært i samtaler både med Sp og Dovrelista. Styret ønsker nemlig å samarbeide med Sp, mens mange av medlemmene ønsker et samarbeid med Dovrelista. Her avgjøres det hele antakelig ikke før 21. oktober.

I Nittedal ønsker ikke Ap å samarbeide verken med MDG og Sp, og har i stedet søkt til SV, V, KrF, Frp. Konstituerende møte er først 28. oktober.

De andre kommunene som ennå ikke er ferdige med samtaler og ordførervalg er Bergen, Brønnøy, Gamvik, Halden, Hamarøy, Hattfjelldal, Kautokeino, Kvænangen, Lurøy, Lyngen, Oslo, Ringerike, Saltdal og Vestre Toten.

