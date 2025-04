Brevene vi har mottatt, og innlegget som nå er publisert, opplever jeg som uttrykk for et ekte og engasjert ønske om å styrke fellesskapet i Misjonskirken Norge – og for å bidra til at våre menigheter skal være åpne og inkluderende. Det er et engasjement jeg deler.

Forfatterne av innlegget er mennesker som i årtier har betydd enormt mye for vår sammenheng, og som både i ansettelser og frivillige verv har lagt ned utallige timer i og for Misjonskirken Norge (MKN).

Spørsmålene de løfter fram, berører mennesker dypt – og samtidig noen viktige prinsipper for vårt kirkesamfunn.

Hovedstyrets (HS) beslutning om å signere erklæringen kom etter grundige vurderinger. Det var ikke en selvfølge at vi skulle signere, noe vi også kommuniserte da tilslutningen ble offentlig. Vi erkjenner at erklæringen ikke fanger opp alle nyanser. Likevel mente Hovedstyret, og mener fortsatt, at erklæringen i hovedsak uttrykker det som har vært den overordnede forståelsen Misjonskirken Norge har hatt i disse spørsmålene: At ekteskapet er en ordning for mann og kvinne, og at den biologiske forståelsen av kjønn må være utgangspunktet.

MKNs hovedstyres myndighet og handlingsrom er i liten grad regulert i våre lover, men det er utviklet en sedvane at HS og/eller generalsekretæren har vedtatt retningslinjer som også gjelder ansatte i menighetene, samt å skrive under på ulike erklæringer. For eksempel ble «Ekteskapserklæringen» (2016) signert uten særlig prosess.

Hovedstyrets myndighet, og mange andre spørsmål, er vi nå i ferd med å utforske i vårt fellesskap. Vi er i gang med en bred og omfattende prosess hvor alle våre menigheter er invitert til å delta. Jeg, og flere fra sentralstaben, skal på «rundreise» i hele landet for å samtale med pastorer og styrer/lederskap. Dette ser jeg fram til! Spørsmålene vi stiller oss, og prosessen vi har lagt opp til, blir publisert på våre hjemmesider, men jeg vil her kort nevne at de berører nettopp de områdene forfatterne av innlegget reiser: Hva er en menighet, og hva vil det egentlig si å være medlem? Dette er et arbeid vi ønsker å gå inn i med åpenhet, tillit og lyttende holdning. I god tid før Generalforsamling i 2026 vil eventuelle endringer i MKNs lover og vedtekter sendes lokalmenighetene. Her vil det være gode muligheter for våre medlemmer til å engasjere seg.

Vi tror at veien videre handler om å holde fast på vår visjon – «Guds barns enhet og menneskers frelse» – og være et fellesskap der vi søker sannhet sammen, med både tydelighet og raushet.