Den religiøse siden ved påske har blitt borte for mange. Ordet påske kommer opprinnelig fra det hebraiske ordet pesach som direkte oversatt betyr å gå forbi. Og det er mange nordmenn som gjør. De går forbi påskens innhold. Når ferien endelig kommer, drar mange fra byen og til fjells.

For fjellpåske med endeløse vidder, klisterføre, sol og appelsiner er noe Ola og Kari må ha med seg. Og hjelpekorpsene som stiller opp hvis de blir solbrent. En slik beredskap finner de kanskje ikke hjemme hvis de skulle trenge legehjelp. Men det store flertall foretrekker hjemmeferie med hagearbeid, småturer i fjæra og kanskje båtpuss.

Knut Sand Bakken, vikarprest i Oslo (Privat)

Liv og død

Det kristne innholdet i påsken er svekket. Kirkegang er unaturlig selv om vi blir hjemme. Og mens kongeriket feirer påske fra fredag før palmesøndag til 3. påskedag (intet annet land har så lang påskeferie!) ser mange frem til «vanlig» hverdag. Spesielt er uken tung for gamle og ensomme som får minimal hjelp da mange yrkesaktive hjelpere har fri.

Kanskje kan det være aktuelt å reflektere litt over litt over liv og død i denne høytiden som preges av krig og usikkerhet for fremtiden. Det er jo død og liv påsken dypest sett handler om.

Livet blir fattigere hvis vi ikke gir plass til både sorg og glede, langfredager og påskemorgener. For hele livet med alle dets motsetninger kommer til uttrykk i påsken som gir oss anledning til å leve med hele alfabetet fra a til å. Det er spesielt i livets grensesituasjoner som får oss til å ta i bruk hele alfabetet. Det kan være dødsulykker i påskefjellet, krig, sult og naturkatastrofer.

Da livet vant

Langfredag er en sentral dag, ikke bare i påskeuken. Mange opplever langfredag daglig. Livet er for mange en lang lidelse. Men livet er også gode fellesskap, glede og latter. Påskedag er en vårmorgen med fuglesang og snøklokker - et tegn på at livet vant!

Det er et bilde på Jesus som bryter seg ut av døden

Påskekrim har erstattet gudstjenestens drama. Det er litt vanskelig å forstå hvorfor vi avsetter en hel våruke for å feire britiske drap. Men påsken feires på mange måter. Mange er som nevnt ikke en gang klar over hvorfor vi har en ukes vårferie i mars eller april. Dagens moderne mennesker i den vestlige verden er på mange måter Guds barnebarn. Det er avstand til troen, men likevel kontakt.

Korsdagene vi bærer

Påsken er på mange måter forbundet med symboler. Korset symboliserer Jesu død. Og mange av oss opplever flere korsdager gjennom livet. Dager som er tunge og vanskelige. Vi har alle våre kors å bære. Lammet er et bilde på Jesus som ofret seg selv. Og egget symboliserer livet som bryter frem. Og ordentlig påske blir det jo ikke uten egg. Det er et bilde på Jesus som bryter seg ut av døden, men også et bilde på at vi mennesker blir født på ny. Også påskeliljene er et symbol på de nye livet. Og sola som vi alle er opptatt av i påskehøytiden er fra gammelt av et kristent symbol fordi Jesus og sola gir liv og vekst.

Når vi feirer påske på fjellet, i skjærgården, på de sydlige breddegrader eller hjemme og ser noen av disse symbolene ved frokostbordet, i et ukeblad, på TV eller ute i naturen kan vi kanskje tenke litt over hva de betyr.