I et leserinnlegg publisert i flere aviser kritiserer Gunnar Kulia, leder i Lillesand menighetsråd, Riksantikvaren i forbindelse med et planlagt tilbygg til Lillesand kirke.

Det hevdes at Riksantikvaren ønsker at kirker «skal konserveres som museumsbygg for all fremtid». Dette mener vi ikke. Som han selv sier til lokalavisen Lillesands-Posten, så er bruk det beste vern av fredete og listeførte bygninger. I regjeringens bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg, er også ett av målene at kirkesteder med kirkebygg og gravplasser skal være åpne, tilgjengelige og i aktiv bruk av menigheten, lokalsamfunnene og fellesskapet.

NYBYGG: Menighetsrådet i Lillesand ønsker seg et tilbygg til Lillesand kirke (bildet). (Ekko / Creative Commons / Wikimedia Commons)

Gode løsninger for ny bruk

Landet rundt er det eksempler på at det er mulig å finne gode løsninger for ny bruk av kirker med vern. Det være seg kirkestuer, toaletter og ikke minst universell tilgjengelighet. Riksantikvaren har blant annet sagt ja til tilbygg til Grefsen kirke i Oslo, mens i Torvastad kirke sa vi nei til tilbygg, men ja til en frittstående bygning. I Trefoldighetskirken bygges det nå kirkestue under forstøtningsmuren.

Dette er bare noen eksempler, og fellesnevneren er at løsningene ivaretar både kirkenes bruk, men også de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene med skreddersøm. Det er disse høye verdiene som gjør at kirkene er fredet eller listeført som kulturminner av nasjonal verdi.

Riksantikvaren vil legge til rette

Det er Agder fylkeskommune som skal uttale seg i reguleringssaker, som denne saken er. Fra Riksantikvarens side er likevel ikke siste ord i denne saken sagt, og vi ønsker fremdeles å finne en god løsning for Lillesand kirke – i samarbeid med Kulia og menighetsrådet, biskopen og fylkeskommunen.

Lillesand kirke har en unik og vakker beliggenhet over byen, og fortjener å være et sted alle ønsker å besøke. Det vil Riksantikvaren legge til rette for. Da må det være med en løsning som respekterer bygningen og kirkestedet.