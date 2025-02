I en artikkel i Vårt Land 22. februar om «Trumps politisk-religiøse profil» argumenterer Bernt Oftestad for at vi hos Trump ser «et puritansk tenkesett» og at Trump har «arvet et kalvinistisk paradigme». Men det har han ikke.

På sett og vis står Trump så langt fra puritanerne i Ny England som det går an å komme. Hans sjølopptatthet, bastante løgner, tåpeligheter og hans vanvittige pengebruk er så langt fra reformatorisk, puritansk tankegang som det går an å komme. Max Weber hevda jo at kalvinismen i USA førte til kapitalisme, men det aleine kan ikke brukes for å forklare Trump.

Øyvind Tveitereid Gulliksen (Privat)

Trump er ikke i nærheten

Den som i dag tar opp og fornyer fortellingen om kalvinsk teologi og litteratur i USA, er Marilynne Robinson, en av de mest leste amerikanske forfattere i dag. I romanserien om prester og lekfolk i den vesle byen Gilead i Midtvesten, tar hun opp kalvinsk arv og fornyelse i et moderne samfunn. Hun har også skrevet om reformert kristendom, puritanske dogmer og har nå laga ei solid bok om 1. Mosebok. Trump er ikke i nærheten av dette feltet.

Etter mitt syn har ikke Trump mange spor av det som Oftestad kaller ‘puritansk tenkesett’

Puritanismen er noe annet

Jeg tviler sterkt på at den nåværende presidenten har lest og satt seg inn i det enorme tilfanget vi har av amerikansk puritansk litteratur på 16- og 17-hundretallet. Den inneholdt fleire solide kvinnestemmer som til dømes Anne Bradstreet (1612-1672). I diktet «Hus-stell» ber poeten Edward Taylor (1644-1729) om at Gud må veve inn farge og mønster i den veven som blir symbol på hans liv.

Han ser Gud for seg som en vever. Diktet er oversatt til norsk av Sigmund Skard. Trump kjenner neppe til slike dikt i amerikansk kultur. Skal tru om presidenten noen gang har lest puritaneren Jonathan Edwards (1703-1758) sjølbiografiske essay om «Sinners in the Hands of an Angry God?». Edwards begynte på Yale universitet som 13-åring. Han leste Calvin og John Locke. Edwards er sentral i amerikansk puritanisme.

Etter mitt syn har ikke Trump mange spor av det som Oftestad kaller «puritansk tenkesett både i hans [Trumps] selvoppfatning og politiske profil». For meg er puritanismen noe ganske annet.