Vegard Nedrelid stiller viktige spørsmål i sin ytring 12.2: Hvorfor får en av verdens største og mest neglisjerte humanitære kriser – krigen i Øst-Kongo – ikke større reaksjoner?

For oss i LM Norge er det umulig å se bort. Vi er en organisasjon i etableringsfasen, men vi bygger på over 40 års erfaring fra Join Good Forces og Läkarmissionen – med lokal forankring, historie og kompetanse til å være en aktør som skaper reell endring. Vi vet at denne konflikten ikke bare handler om et land langt borte – den henger tett sammen med vårt forbruk, vår politikk og vår stillhet.

Kritikk av myndigheter

Vi fordømmer ikke Rwandas folk, men vi kan ikke se bort fra hvordan regimet styrer med jernhånd og bidrar til konflikten i DR Kongo. Som en fredsbevegelse vil vi ikke skape mer polarisering, men legge til rette for dialog – også på grasrotnivå, der forsoning og fred kan vokse nedenfra.

Kritikk av myndigheter må ikke gli over i hets mot vanlige rwandesere – mennesker som selv har lidd under autoritært styre og i mange tilfeller også er ofre for denne konflikten. Vår kamp er ikke mot et folk, men mot systemer som opprettholder urett og konflikt.

Vi har fem prinsipper for handling:

1. Engasjere den afrikanske diasporaen

Medier og norske politikere er tause, men diasporaen bærer på historiene, erfaringene og viljen til å kjempe for fred. Vi må lytte til dem som har røtter i Kongo. De må være en del av løsningen.

2. Bruke kultur som verktøy for fred

Våre PEACE CHOIRS og PEACE TALKS er ikke bare arrangementer – de er en bevegelse. Fellesskap gjennom musikk har en kraft få andre verktøy kan måle seg med. Gjennom sang og samtaler samler vi mennesker for å snakke om fred, rettferdighet og ansvar.

3. Løfte de glemte stemmene

Vi tror på historiefortellingens kraft. Vi løfter fram menneskene bak tallene – kvinnene som overlever, som bygger livene sine på nytt. Vi samarbeider med Panzi-sykehuset og Kyeshero-sykehuset for å gi kvinner utsatt for vold den behandlingen og støtten de trenger. Disse kvinnene er ikke bare ofre, de er overlevere – og de er selve nøkkelen til fred.

4. Givere som endringsagenter

Det er lett å føle seg maktesløs. Men vi ser det motsatte hver dag. Våre givere gir ikke bare penger – de gir håp, behandling og trygghet. Givere er ikke passive tilskuere – de er en del av løsningen.

5. Engasjere næringslivet for etisk og bærekraftig vekst

Kongos rikdom må tjene landets befolkning – ikke drive konflikt og utnyttelse. Vi utfordrer norske selskaper til å investere etisk og bidra til bærekraftig utvikling. Sammen med Business for Peace Foundation bygger vi broer mellom næringsliv og humanitært arbeid – for verdibasert verdiskaping med varige ringvirkninger for fred.

Vi i LM Norge er helt enige med Nedrelid: Vi kan ikke lenger være stille om DR Kongo. Ikke som enkeltmennesker. Ikke som kirke. Ikke som samfunn. Og vi håper at vi ikke er den eneste aktøren som nå løfter stemmen for kongolesere verden over.

Endring er mulig – så la oss ikke være tause.