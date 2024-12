Vi leverte et forslag til Stortinget i april i år, og nå har debatten igjen ble aktualisert gjennom at Stortinget har behandlet saken . Andre har forsøkt å sette debatten og KrFs intensjoner med denne inn i en annen kontekst. Jeg mener dette er for viktige spørsmål til at de skal reduseres til et beskyldninger om KrF rir en anti-woke-bølge.

Biologi må legges til grunn

Tidligere barnelege og forsker ved FHI Pål Surén er en av dem som har uttrykt sterk uro over det som formidles til lærere gjennom Rosa kompetanse-kursene. Lisa M. Nordsveen, psykologspesialist som har jobbet med identitetsforstyrrelser i lang tid, blant annet på Rikshospitalet med behandling mot kjønnsinkongruens, skrev nylig: «Vi må undersøke om kjønnsinkongruens kan være et uttrykk for sosial og ideologisk påvirkning. Det er et problem hvis fagfolk og offentlig helsetjeneste anbefaler behandling som er så inngripende at den kan påføre pasienten irreversibel og livslang fysisk skade. Listen over kjente bivirkninger blir lengre jo mer erfaring vi får.»

KrF ønsker å endre undervisningen og læreplanene i skolen slik at de bygger på en biologisk forståelse av kjønn. Bakgrunnen for dette er nettopp de tunge faglige vurderinger og bekymringer knyttet til undervisningen som nå foregår i skolen.

De siste årene har det vært en stor økning av henvisninger av mennesker som ønsker kjønnskorrigerende behandling, fra cirka 50–70 per år i 2007–2010 til 400–600 henvisninger per år i 2018–2021 ifølge UKOMs rapport.

Dette er bakgrunnen for KrFs bekymringer og ønske om endring. Dette er norske tall, og det er en utvikling vi må ta på alvor. Da må vi se på hva vi underviser barna våre.

Vi må heller utvide kjønnskategoriene våre

Rause kjønnskategorier

I naturfagsboken Solaris for 3.-4. trinn, står det at kjønnsidentitet handler om «din egen tanke om hvem du er, og hvordan du ser på deg selv.», og at «Du kan tenke på deg selv som gutt eller jente, eller ikke vite helt. Men klær, hårfrisyre, hva du leker med og hva du gjør, kan vise hvilken kjønnsidentitet du har.»

I ytterste konsekvens kan vi ende opp med å fortelle barna våre at det er en riktig måte å være jente eller gutt på, og hvis ikke du passer inn i det passer du ikke inn. Vi må heller utvide kjønnskategoriene våre. Lærerne spille en nøkkelrolle i hvordan undervisningen formidles. Derfor vil KrF at kursene som tilbys til skole- og barnehageansatte om kjønn skal være kurs i regi av offentlige institusjoner som sikrer en forskningsbasert og faglig fundert opplæring.

Lære av Storbritannia

Så istedenfor å se til USA ønsker vi at Norge skal lære av erfaringene fra land som Storbritannia, som har snudd i dette spørsmålet og justert sine retningslinjer for kjønnsundervisning for å sikre trygg og balansert kunnskap.

Dette grepet er også viktig for å sikre oppslutning og tillit til den offentlige skolen.

Vi trenger en skole som styrker barns trygghet og gir dem rammer som gjør at de kan utvikle seg i tråd med sitt biologiske utgangspunkt, samtidig som det er rom for variasjon og unntak.

Vi er alle ulike, og det må det være rom for. Løsningen er ikke å gå bort fra biologien, men gi barna våre rom for å utvikle seg og utforske uten å fortelle dem at de er noe annet enn det de er.