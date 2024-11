Sistnevnte er som å si at det å være miljøbevisst fører til aksept for økoterrorisme, eller at å være høyreorientert bidrar til høyreekstremisme. Slik resonnering fordummer debatten, og plasserer skyld feil sted. Likevel, hvis vi for argumentets skyld, antar at det å søke fromhet medvirket til radikalisering, kan dette uansett ikke anses som kritikkverdig. Å søke å bli et bedre eller frommere menneske er faktisk en svært god egenskap.

Det som bør problematiseres er den ideologiske radikaliseringen som søstrene benekter. Den forekom som en kombinasjon av flere faktorer. En sentral del av IS sin propaganda gikk ut på at muslimske statsledere skal ha alliert seg med Vesten og forrådt islam. Dermed var de vantro, og de eneste som forsvarte og var tro mot islam var IS.

Fahad Qureshi, Islam Net. (Skjermbilde fra Muslimer Stemmer)

Få forstod alvoret

Terror som virkemiddel ble forsvart med følgende rasjonale:

Norge deltar i kriger mot muslimske land, som i Afghanistan og Libya. Den norske befolkningen har demokratisk valgte lederne som fører krigene. Dermed kan ikke den norske befolkningen anses som sivile, og det å målrettet drepe dem er da ikke terrorisme, men legitim krigføring.

I den tidlige radikaliseringsfasen i 2011-2014 var det svært få muslimske autoriteter som forstod alvoret og tok til motmæle. Det var en periode hvor Islam Net som en innflytelsesrik muslimsk aktør nærmest stod alene i kampen mot den økende sympatien for terrororganisasjoner. Vi bidro til å avradikalisere mange tusen ungdommer i og utenfor Norge via våre kurs og konferanser hvis videoer ble sett av millioner på sosiale medier.

Men vi klarte dessverre ikke å overbevise alle. «Jeg tok avstand fra Islam Net, lenge før de tok avstand fra meg», siterte NRK fra den eldste bærumsøsteren. Det er hun ikke alene om – alle de tre venninnene som ble kjent med hverandre i Islam Net tok avstand fra oss etter å ha blitt radikalisert av Profetens Ummah, og tilsluttet seg senere IS. Dette gjorde de fordi de var blitt ideologisk overbevist om terror-ideologi.

Støtte fra eksterne

Ekstremismeforsker Lars Gule og menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile har rett i deres kronikk i Dagbladet, hvor de sier: «Anklagene mot Islam Net for å gjøre ungdom til ekstreme jihadister har et ytterst spinkelt grunnlag i de faktiske forhold. Det er neppe mer holdbart enn påstander om at Frp gjorde Anders Behring Breivik til voldsekstremist og terrorist fordi han var partimedlem en kort periode.»

Forfatteren Demian Vitanza bekreftet dette i Klassekampen: «Jeg fulgte Islam Net tett da jeg jobbet med romanen ‘Dette livet eller det neste’ (2017). Syriafareren romanen baserte seg på, hadde vært innom Islam Net som en del av sin religiøse oppvåkning. Organisasjonen var viktig for å etablere en religiøs identitet, og den trakk ham bort fra kriminalitet. Men det var ikke Islam Net som dyttet ham i en militant retning. Tvert imot, har han gjentatt flere ganger at de eneste som kunne ha stoppet ham fra å reise, var nettopp folkene fra Islam Net. Han har beskrevet organisasjonen som den største utfordringen for Profetens Ummah. (...) Der Profetens Ummah oppmuntret folk til å reise til Syria for å krige, var Islam Net tydelige på at det var feil å dra. Å gi Islam Net skyld for at noen likevel valgte den veien, er samme logikk som å gi Frp skyld for Breiviks terrorangrep: guilt by association.»

Ikke én eneste av de 100 nordmennene som reiste til Syria har sagt at Islam Net bidro til deres radikalisering. Tvert imot var Islam Net den største kraften innad det muslimske miljøet som hindret ungdom fra å reise.