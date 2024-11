I en artikkel publisert i Panorama nyheter kunne vi tidligere i høst lese nyheten om at Paraguay endelig har inkludert seksualitetsundervisning i lærerplaner og pensum. I utgangspunktet en god nyhet vil mange si, men realiteten er dessverre det motsatte.

For organiserte konservative krefter i landet har vunnet frem og fått påvirke hva som skal læres i skolene. Derfor er det ikke informasjon om seksuelle rettigheter, hva mensen betyr og hva det vil si å ha en sunn og god relasjon til din egen kropp og seksualitet de unge lærer. Derimot fremmer pensum avholdenhet, at kondomer ikke virker og at jenter har mindre og lettere hjerner og må passe på hvordan de kler seg, fordi det kan påvirke menns oppførsel.

Dette er dessverre ikke noe som bare skjer i Paraguay. Det er godt organiserte krefter som prøver å påvirke utdanningen globalt slik at denne fremmer verdier, «sannheter» og misinformasjon til barn og unge gjennom deres utdanning.

Marianne Skai

Innholdet i skolene

Nylig kom ALiGN (Advancing Learning and Innovative Gender Norms) og ODI Think Change med rapporten Whose Hands on Our Education? som viser omfanget av organiserte krefter som arbeider aktivt for å undergrave nasjonale og internasjonale lover og normer som fremmer og beskytter kvinners og LHBTIQ+ (lesbiske, homofile, bifil, transpersoner og queer) sine rettigheter. Dette er ulike aktører som politikere, religiøse organisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Det som kjennetegner dem er at de er organiserte, strategiske og veldig godt finansiert. En av arenaene disse aktørene nå bruker aktivt for å fremme sine verdier, er utdanning. Her når de rett ut til barn og unge mens de er mest påvirkelige. Gjennom skolene øker legitimiteten for deres budskap og motstand mot jenter, kvinner og seksuelle minoriteters rettigheter.

Verdiene til neste generasjon

Det at utdanning er blitt en stadig viktigere arena for disse anti-rettighetsaktørene er veldig farlig. Det er en direkte kobling inn til institusjoner som skal lære barn og unge om sunne holdninger, respekt for andre mennesker, kunnskap om seksualitet og kropp og hvordan de skal rustes til å bli gode borgere i sine respektive land. Utdanning er ett av de viktigste, hvis ikke det viktigste verktøyet vi har som samfunn for å påvirke barn og unge. Derfor er det utrolig viktig hvem som påvirker og bestemmer hva pensum skal inneholde, hva lærerne kan lære bort og hvordan skolene skal styres. Dette kan vi ikke overlate til organiserte konservative krefter å bestemme!

Hva aktørene vil påvirke?

Rapporten nevner at det er tre hovedområder som er fokuset. Det første er tilgang. De vil påvirke hvem som kan gå på skolen. Ett opplagt eksempel er Taliban som nekter jenter å gå på skolen etter barnetrinnet. Det andre er pensum. De vil påvirke hva elevene skal lære. Her har fokuset vært å hindre seksualitetsundervisning og å bidra til inkludering av kjønnsstereotypier i lærebøkene. Det tredje er praksis på skolene. De vil påvirke utdanningslover og retningslinjer for skolene, for eksempel kleskoder basert på kjønn, og inkludering av LHBTIQ+ elever.

For å nå sine mål peker rapporten på flere faktorer som disse anti-rettighetsaktørene bruker. For eksempel har de omfattende nettverk og allianser. Strategiene de bruker er velkjente og dessverre effektive. Vold og trusler mot individer og organisasjoner, lobbyvirksomhet mot myndigheter for å påvirke utdanningspolitikk, og til sist påvirker de diskursen ved bruk av misinformasjon.

Mangler ikke finansiering

Det er vanskelig å følge all finansieringen til disse aktørene, men rapporten viser til noen tall som understreker hvor mye penger som er i omløp og som også er årsaken til at de er så mektige på den globale arenaen. For eksempel, mellom 2007 og 2020 ble over 54 millioner dollar brukt på det afrikanske kontinentet av USA-baserte kristne grupper, som er kjent for kampanjer mot LHBTQI+-rettigheter og helhetlig seksualitetsundervising. (Namubiru og Wepukhulu, 2020).

To av de mest innflytelsesrike organisasjonene er International Organisation for the Family og Family Watch International, en USA-basert mormonsk organisasjon. Afrika er geografisk fokus og midlene går til å påvirke ulike land i regionen til å ikke inkludere seksualitetsundervisning i skolen og begrense rettighetene til seksuelle minoriteter. Anti-rettighetsaktørene er også aktive på den globale arenaen. For eksempel protesterte Family Watch International aktivt mot seksualitetsundervisning under Transforming Education Summit i FN i 2022 (Ipas, 2023).

Helhetlig seksualitetsundervisning handler om mye mer enn sex

Globalt ser vi at disse aktørene klarer å legge andre uenigheter til side for å kjempe denne kampen sammen. Kristne aktører fra høyresiden finner sammen med tidligere sovjetstater og islamske organisasjoner for å bekjempe seksualitetsundervisning, i nye og destruktive allianser.

Mer enn læren om blomstene og biene

Så hvorfor er seksualitetsundervisning så viktig i skolen? Helhetlig seksualitetsundervisning handler om mye mer enn sex. Det er grunnen til at dette hører hjemme i pensum i skolene. Det er helt essensiell kunnskap for barn og unge når det gjelder deres helse og rettigheter. Riktig kunnskap kan bidra til å redusere tidlige graviditeter, kjønnsbasert vold, både i og utenfor skolen og det kan bidra til å redusere gjennomsnittsalderen for giftemål for unge jenter og kvinner. Helhetlig seksualitetsundervisning er også med på å lære barn og unge om hvordan de skal oppføre seg mot andre. At man skal respektere andre mennesker, også de som ikke er som deg, at man skal inkludere alle og ikke mobbe hverandre. Det er med andre ord en grunn til at ordet «helhetlig» er med her – for det handler om hele mennesket, kropp og sinn, og det handler om mer enn sex, men også sex.

Derfor er det så viktig at dette er en del av læreplaner og pensum i skolene og at lærerne får opplæring i hvordan de skal formidle denne kunnskapen på en god måte til elevene. Anti-rettighetsaktørene gjør alt de kan for å hindre dette. De vil påvirke hva som læres i klasserommet, hvem som skal få lov til å være i klasserommet og hvem som skal få lov til å være lærere i klasserommet.

Hvordan kan vi jobbe?

Rapporten nevner flere strategier som kan være effektive i å begrense og stoppe disse aktørene sin fremmarsj. Bruk av de eksisterende menneskerettighetslovene som gjelder både globalt, men også nasjonalt har vist seg nyttig. Forsøk på å begrense jenters og kvinners rettigheter har blitt stoppet i det nasjonale rettssystemet.

Påvirkningsarbeid og mobilisering av støtte for likeverdig utdanning for alle fra nøkkelaktører er viktig. For eksempel engasjere religiøse ledere og foreldre. Det er også viktig å imøtegå misinformasjon med faktaopplysninger, forskning og kunnskap fra pålitelige kilder. Norge støtter flere ulike FN organisasjoner, globale aktører og sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge og internasjonalt som bidrar til denne kampen på ulike fronter.

Utdanningssektoren er blitt ett mål for religiøse og konservative krefter for å begrense kjønn og likestilling i skolene. Vi skylder alle barn og unge å vinne denne kampen.