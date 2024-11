Ine Eriksen Søreide og Nikolai Astrup kritiserer både Støre-regjeringens bistandsstøtte til småskala landbruk og at regjeringen ikke legger mer til rette for at privat kapital skal kunne investeres for å skape utvikling. Høyre mener at god utdanning og god helse er vesentlig viktigere for å utvikle menneskelig kapital og skape grobunn for vekst og utvikling – enn å satse på småskala landbruk. I stedet bør bistandspolitikken senke risikoen for dem som vil satse kapital i framvoksende markeder, for eksempel knyttet til teknologi og teknologioverføring.

Erling Krogh, leder i Mgetas venner og professor ved NMBU. (Privat)

Inntekter må til

Jeg skulle gjerne tatt dere med til Mgeta i Uluguru-fjellene i Tanzania. Mgetas venner og den tanzanianske søsterorganisasjonen Mgeta Livelihood Development Foundation arbeider med utdanning og helse og har også installert brukte PC’er fra Fair.no i PC-rom i lokale skoler. Dette er vel og bra, men skaper ikke inntekter for lokalbefolkningen. Det er krevende å omsette PC-bruk til nytte på jordet. Inntekter må til.

Småbøndenes inntekter bygges gjennom støtte til småskala landbruk, uten et øre fra den norske staten eller store norske organisasjoner. 98 prosent av befolkningen i Uluguru-fjellene er småbønder som vanligvis dyrker mais, bønner, erter og grønnsaker til eget forbruk. Overskuddet selges i det tanzanianske markedet, til altfor lav pris. For å tjene nok penger må bøndene også dyrke og selge produkter fra landbruket til noen som vil betale godt.

Nordmenn digger god kaffe. Mer enn 700 småskala bønder fra 20 landsbyer er nå med i kaffeprosjektet i Mgeta.

Støtte uten å tjene

I samarbeid med lokalbefolkningen utvikles både menneskelig og økonomisk kapital. Det trengs ikke investering av privat kapital for å oppnå fortjeneste eller for å få til utvikling. Mange i Norge er villige til å gi og gir økonomisk og praktisk støtte uten å skulle tjene på det. Opplæring i og støtte til kaffedyrking og andre utdannings- og helseprosjekter i Mgeta utvikler menneskelig kapital og skaper grobunn for vekst og utvikling. Akkurat som Høyres mål.

Nordmenn digger god kaffe

Målet for investering av privat kapital er avkastning for investorer som har tatt risiko og har vilje og nok kapital til å investere. Når det regner på presten, på investoren, gjennom avkastning på kapital, drypper det ikke nødvendigvis på klokkeren, på fattigfolket. Avkastning på kapital er et gode for investorer. Dersom målet er hjelp til selvhjelp for fattigfolk, må søkelyset settes på betingelsene for at fattigfolket skal kunne utvikle seg ut fra egne forutsetninger.

Hjelp til selvhjelp

Min erfaring, etter mye prøving og feiling, er at det er klokt å satse på virksomheter som har et marked og dermed kan skape inntekter, men som også er forenlig med lokal kultur og livsformer. Ofte kreves endringer og nye forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter, som i kaffedyrking i Mgeta. Men utgangspunktet er utvikling i og fra lokale livsformer og bruk av stedets ressurser. Privat, avkastningsorientert investeringskapital, for eksempel rettet mot overføring av teknologi fra en fremmed sammenheng for en lokalbefolkning, garanterer ikke fattigfolks utvikling og trenger ikke bygge hjelp til selvhjelp.